学者：中国GDP一度突破美国的三分之二 难怪美国担忧中国崛起

“如果我是白宫首席战略师，我可能制定比拜登政府还更大规模的（对华）措施。”

南洋理工大学经济学教授陈光炎说，若以美元计算，中国国内生产总值（GDP）一度在2021年达到美国GDP的77%，这是美国130年来首次遇上竞争对手的GDP突破美国GDP的三分之二，所以不能怪美国人对中国崛起感到担忧。

陈光炎上星期五（3月8日）在新加坡国立大学李光耀公共政策学院亚洲竞争力研究所（Asia Competitiveness Institute）2024年度研究会议上，分析中美博弈对本区域造成的冲击时，发表上述看法。

陈光炎说，过去20年，中国带来的竞争已导致美国经济发生结构性巨变，美国精英低估了社会中低层在这过程中所遭受的冲击，这也是为什么力推“美国优先”政策主张的特朗普能在2016年总统选举中击败希拉莉。

另一方面，美国高层精英、大企业和资本则从中国崛起中获益，他们主导美国总统大选和话语权，直到不需要精英金援的特朗普为美国弱势群体发声为止。

陈光炎说，中国出口便宜的手机、家具和电子产品到美国，这让绝大部分美国人获益，惟这些行业的员工除外，中国低廉产品充斥市场导致美国底层60%制造业工人的实际工资，在过去30年停滞不前或下降。

美中关系最大组成部分——7000亿美元市场

不过陈光炎指出，美中关系远超贸易范畴，事实上如通用汽车等美国企业在中国投资设厂，聘用中国工人以及在中国市场销售产品，“这才是美中关系的最大组成部分——7000亿美元（约9317亿新元）的市场”。

陈光炎说，美国社会底层因中国的竞争而损失惨重，但美国精英和企业及其利润、股价和股票期权等，都因中国市场的动能而上涨，那些从中获益的美国人都保持低调，否则可能会被美国国会传唤作证。

不过，陈光炎也指出，中国在2008年后高估自己，以为东风渐起、西风渐落，其实中美系统性竞争才刚刚开始，并将持续二三十年。

陈光炎引述我国已故建国总理李光耀生前讲话说，美国的强项在于创新、创意、竞争力和吸纳全球人才，“这是不能低估的实力”。尽管一部分美国人正在对自己失去信心，但美国针对全球行业和专家的调查显示，美国到目前为止仍被认为有更多突破性创新和资本。

谈到中国的优势，陈光炎再次搬出他的经典比喻“赛龙舟”。他说，中国有强大的政府，在科技战中的规划是长期且持续的，这也反映在获国家支援的电动车、太阳能和风能领域取得成功的案例上，而中国个体的力量或许不是最强的，但能听从指挥并朝同个方向前进。

陈光炎说：“长远来看，这是股强大的力量，但主要弱点是集体盲点，这已经体现在（中国的）冠病政策中。”

陈光炎也说，美中关系存在很多复杂多变因素，未来走势很难预测。他以拳击赛为比喻说，“我们现在看到的是第四回合比赛，习近平和拜登各自都面对很多问题......接下来还有十到二十个回合，这才是将要发生的重要部分。”

陈光炎：亚细安未来可能分裂

对于美中竞争如何冲击亚细安，陈光炎说，亚细安国家在经贸上对中国的依赖正在上升。

他说，世界银行研究显示，中国国内生产总值（GDP）每下降一个百分点，新加坡的GDP就会下降1.3个百分点，马来西亚下降0.7个百分点，印度尼西亚下降0.6个百分点。中国是本区域重要火车头和发展伙伴，因此全球地缘政治生变已引发区域震动。

陈光炎说，这也是为什么亚细安正试图促进多元化，包括争取日本作为外国直接投资和市场的主要来源，争取台湾南下战略投资亚细安，争取韩国加入及印度作为平衡力量，以及争取美国作为地区稳定力量。

然而，陈光炎也提醒亚细安未来存在分裂的可能性，这当中有两条潜在断层线。一是地理，即“大陆亚细安”和“海上亚细安”可能分裂。二是宗教，即“佛教亚细安”“回教亚细安”和“基督教亚细安”之间可能分裂。陈光炎说：“这将是个重大的潜在问题。”

陈光炎：美国对华贸易战促使中国与亚细安融合

南洋理工大学经济学教授陈光炎说，亚细安在中美贸易战中充当帮助中国绕道出口到美国的角色，这强化了中国与亚细安的贸易和投资一体化，长远可能损害美国的战略利益。

时任美国总统特朗普从2018年起对从中国进口的商品加征关税，由此掀起中美贸易战。2021年现任美国总统拜登上台后，对贸易战态度并未缓和。

陈光炎分析了美中贸易战对本区域产生的三大影响。一、亚细安从中受惠并充当帮助中国绕道出口到美国的角色。二、促进东亚地区一体化。三、逼迫中国产业升级并促进中国-亚细安贸易与投资融合。

陈光炎说，亚细安是中美贸易战的主要受益者，亚细安吸引的外国直接投资（FDI）在全球的占比显著上升。2016年，流入亚细安的FDI在全球FDI中占比仅6%，2022年达到了17.2%。另一方面，亚细安国家还充当着帮中国绕道出口到美国的角色，这反映在三组联动数据的走势上：美国从中国的进口下降，但中国对亚细安出口，以及亚细安对美国出口均在上升。

陈光炎说，中国有超过2.2亿人从事制造业，“中国制造”地位不可能轻易被取代，“即便每个越南人都去制造业工作，抢走中国人的工作，也是不够的”。

其次，中美贸易战和科技战促进了东亚地区一体化。

陈光炎以苹果手机为例说，贸易战之前，苹果手机的零部件生产、组装和分发均在中国境内完成，再出口到欧美和日本市场；而贸易战开始后，大量中间产品从中国转移到亚细安和印度，这意味着一部手机要先经过中国与亚细安、亚洲内部的海上贸易，最终才出口到全球市场。

第三，美中贸易战迫使中国进行产业升级，并在贸易与投资上与亚细安融合。

陈光炎指出，亚细安与中国、日本、韩国等国于2020年签署的区域全面经济伙伴关系协定（RCEP），便是这种融合的体现。他说：“RCEP的签订也离不开一个基础，那就是中国本身与个别国家签署的自由贸易协定，涵盖其出口的近四成，其中许多是在东南亚地区。”