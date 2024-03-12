中国空军副司令证实轰20即将面世 专家预计航程至少可飞8000公里

（香港综合讯）中国空军副司令员王伟近日证实，中国自主研发的新一代战略轰炸机“轰20”即将面世。军事专家分析，轰20的航程预计至少有8000公里，最高航程可达10000公里以上。

王伟星期天（3月10日）在北京出席全国两会（全国人大、政协年会）期间，被《香港商报》问及轰20何时能对外公布时说：“快了，你们等着吧。”报道称，这是中国官方首次证实轰20的真实存在。

王伟否认轰20在研发过程中遇到技术瓶颈，他说：“没啥瓶颈，都能解决，我们科研人员现在非常好，都有这个能力。”

至于轰20发布后需要多长时间才能服役或量产，王伟仅表示“这个很快，直接就跟上了”。

被问到有了轰20，中国跟美国的空军实力是否将进一步拉近，王伟向《香港商报》强调：“我们不跟美国比，我们就是保卫我们自己的安全。”

轰20被形容为“风暴”隐形轰炸机，是中国首款自主研发的大型轰炸机，也是世界上第三款隐形战略轰炸机。据《明报》报道，2016年9月时任中国空军司令员马晓天在出席公开活动时曾透露，中国正研发新一代远程轰炸机。

《香港商报》引述未具名的军事专家分析，与现役的轰6K和轰6N不同，轰20或采用隐身飞翼布局，气动布局与美国空军现役的B2幽灵战略轰炸机和B21突袭者战略轰炸机相同，采用为无垂直尾翼飞翼布局；航程预计至少有8000公里，最高航程可达10000公里以上。