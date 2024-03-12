大陆两会后举行东海实弹演习受关注

中国全国两会（人大、政协年会）闭幕后，中国海事局宣布自星期二（3月12日）起，一连三天在东海海域举行实弹射击演练。 台湾军事专家分析，从规模来看应是常态性演训，但时机具政治敏感性，北京是否因应美国新一轮对台军援，而采取军事行动，也值得关注。

中国海事局星期一中午在网站公告，于3月12日至14日每日上午8时到下午5时，在位于浙江省东北部舟山群岛最南端的韭山列岛之间四点连线水域范围内，进行实弹射击训练，期间禁止船只驶入。

翻查过往资料也可发现，中国海事局2022年11月也曾公告在相同连线水域进行实弹射击训练。

曾多次担任台湾国防部年度国防报告咨询审议委员的军事专家亓乐义，接受《联合早报》采访时分析，从公告当中无法得知实弹射击训练的实施单位是中国大陆军方或是海警部队；若从实施范围推断，应该是常态性的演训，并不具威慑性。

不过，由于这场实弹射击是在两会结束后随即举行，加上台湾新政府将在两个月后宣誓就任，他认为，时间点上具有一定政治敏感性，因此格外引人关注。

中共总书记习近平在这次两会期间，虽然重申对台推进和平统一进程，但他3月7日出席全国人大解放军和武警部队代表团全体会议时，也特别强调要统筹海上军事斗争准备。

亓乐义认为，这意味着北京会继续强化在东海、台海、南中国海的海上军事行动。特别是金门翻船事件过后，大陆不再承认禁限制水域与台海中线默契，未来更可能结合海警部队力量，在台海范围内推进“海上军事斗争”。

他指出，在这种情况下，类似这次宣布的实弹训练，之后是否频繁在台海范围内举行，同样值得留意。

另一方面，美国白宫星期一公布2025财政年度预算案，其中国务院请求编列1亿美元（约合1亿3300万新元），通过“外国军事融资方式”向台湾提供军事援助。

美国国务院形容这是对台湾安全的“历史性”投资。副国务卿维尔马（Richard Verma）受访时解释，这是美国“首次为台湾单独列出一个项目”。

亓乐义指出，从2022年8月美国时任众议院议长佩洛西访台后，北京会在美台关系出现新事态的特殊背景下，采取较具针对性、威慑性的军事动作，因此接下来须要密切观察相关军事动向。