农夫山泉舆论危机或冲击提振市场努力

中国饮料巨头农夫山泉近期深陷舆论漩涡，创始人钟睒睒家族对中国的忠诚度受到不少网民质疑，引发一波抵制潮，拖累农夫山泉股价半个多月来重挫约6％。

受访学者分析，农夫山泉陷入的舆论危机，显示民族主义不断在中国网络上泛滥，网民以政治化、意识形态化的态度讨论议题，不仅对民营经济发展不利，也可能冲击中国政府提振市场信心的努力。

娃哈哈集团始创人宗庆后今年2月25日病逝后，网民将这家中国最大食品饮料生产公司与其主要竞争对手、农夫山泉进行对比，形成一股“捧娃哈哈踩农夫山泉”的现象，呼吁抵制农夫山泉的产品。

有网民上周又质疑农夫山泉旗下东方树叶的产品包装含有日本元素，批评其“不爱国”“媚日”，涉嫌辱华，要求下架农夫山泉。一些网民还质疑农夫山泉董事长、中国首富钟睒睒的儿子钟墅子入籍美国，若未来接班，“农夫山泉就是外国人的企业”。

但也有网民声援农夫山泉，认为“可以支持娃哈哈，多买娃哈哈，但没必要故意黑农夫山泉，扣帽子”。也有网民对民企被欺负的现象表示担忧，认为这还将吓跑外资。

农夫山泉2020年在香港上市，2022年以26.5％的市场占有率，稳居中国大陆瓶装水市场第一。近期的舆论风暴，导致农夫山泉销售额暴跌逾90％。上周五（3月8日）闭市时，累积六个交易日市值缩水逾300亿港元（51亿新元），成为恒生中国企业指数中表现最差的成份股之一。

农夫山泉成为舆论箭靶之际，中国官方正试图重振民营企业信心，以实现今年5％左右的增长目标。中国最高法院近日承诺严厉打击针对企业家的“恶意攻击”及“极端言论行为”，以推动营造有利民营经济发展的环境。

北京师范大学政府管理研究院院长唐任伍接受《联合早报》采访时分析，网民目前对农夫山泉的抵制，是民间自发性行为，提出的质疑也不属于诬陷性质的指控，因此难以通过法律途径解决。

但他也指出，目前中国民间爱国情绪泛化，舆论持续以政治化、意识形态化的态度讨论议题，将导致民营经济的发展环境恶化，为民企生存空间带来更多压力。

农夫山泉事件本周则出现更多转机的迹象。江苏常州两家7-Eleven便利店上周五贴出公告，称因农夫山泉“媚日”决定停售旗下产品，引发网民质疑搞“爱国营销”。7-Eleven星期一（11日）回应，澄清此举为常州两门店员工个人行为，不代表公司总部立场。

《环球时报》前总编辑胡锡进星期一再发微博点评农夫山泉事件，呼吁网民多看民营企业家对中国经济所做的贡献，少揪批私事，尤其“合法的私事”。

胡锡进也表示，消除“网上戾气”绝非官方能包揽的事情，呼吁网络更多理性，并号召一大批网上大V共同反对激进，反对上纲上线。

唐任伍指出，农夫山泉事件已引起官方注意，预计官媒近期可能加大力度引导舆论，确保爱国主义情绪不对宏观经济的复苏增加更多障碍。