河北燕郊镇炸鸡店疑似燃气爆炸 致2死26伤

中国河北省三河市燕郊镇一处城中村内的炸鸡店星期三（3月13日）上午疑似发生燃气爆炸，造成两人死亡、26人轻重伤。爆炸威力之大，不仅令店面所在大楼坍塌，更波及周边房屋与车辆。

综合央视新闻、澎湃新闻、《新京报》等中国媒体报道，事故发于星期三上午7时55分左右，由廊坊市代管的三河市燕郊镇小张各庄村学院大街与迎宾路交叉口附近，一家位于住宅楼宇底层的炸鸡店，疑似因为燃气泄漏发生爆炸。

事发时正值上班通勤高峰，路上车流量大，有民众的行车纪录仪拍下路边突然传出爆炸声，伴随巨大火光，同时窜起数层楼高的浓烟。

此外，网传视频也显示，爆炸发生后，不仅附近建筑受损、玻璃被震碎，甚至出现肉眼可见的倾斜，路上车辆也都严重受损，且覆盖上厚厚的粉尘，更有路人在逃生时遭飞来的瓦砾砸中头部。

据报道，发生爆燃事故的四层建筑，一层是餐饮店、鲜花店等多家商户，三楼为招待所，顶层为加盖建筑，爆炸后楼体发生坍塌。

位于爆炸现场对面写字楼里一家素食店的胡姓老板接受《联合早报》采访时说，早晨刚准备开门营业，就听到一声超级巨响，“好像导弹爆炸一样”，然后店里的灯全灭了。 他急忙跑到窗口往外看，只见对面浓烟滚滚，火光刺眼，“看不清是哪里爆炸了”，等他回过神来，才发现餐厅的窗户都被震开了。

胡姓老板还说，约一小时后，“写字楼四周被拉上了警戒线，人员不允许随便进出，餐厅也停电了，没法继续营业，只好放假让员工回家”。

河北三河市燕郊镇一处城中村内3月13日上午疑似发生燃气爆炸爆炸后，现场建筑物冒出滚滚浓烟。 （路透社）

位于学院大街、距离事发地约500公尺的一家螺蛳粉店，24岁的王姓女店员则对本报说，早上听到“特别响的声音，震得耳朵嗡嗡的，以为是雷子炮爆炸了，都没敢出去看”，“没想到燃气爆炸，后果这么严重”。

根据官方通报，截至当天中午，事故现场明火已被扑灭，共搜救出28人，其中两人死亡、26人轻重伤，被分别送往多家医院抢救。伤者中有5、6岁的幼童，也有60岁以上的年长者。 除此之外，附近500公尺内的居民均被转移安置。

公开资料显示，燕郊镇的福成尚街广场2022年6月也曾发生过店铺燃气爆炸事故，距离本次事故地点直线距离约两公里，当时造成2死20伤。

而在去年11月，燕郊镇也曾集中开展燃气、消防安全隐患专项排查整治行动，当时共组织了33家重点企业开展自查自纠自改、属地火灾和燃气安全隐患专项排查双项整治行动。

燕郊镇政府官方微博去年2月23日发布的《全力推进城中村综合治理》文章显示，小张各庄村是燕郊镇最大的城中村，村民自建公寓楼较多，流动人口规模庞大。 统计数据显示，小张各庄村流动人口达9300多人，常住人口达1万零867人。（孟丹丹支援报道）