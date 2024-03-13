翻船案事隔一个月仍未善后 受访学者：大陆对金门或将采取区分军民两手策略

金门翻船案事隔一个月仍未善后，小金门前指挥官栗正杰少将接受《联合早报》采访时研判，中国大陆对金门或将采取区别对待军方和民众的两手策略，在海上施压步步进逼，对金厦民间交易和往来则宽容以待。

一艘大陆渔船2月14日在离金门北碇岛0.86海里（约1.6公里）的海域，遭台湾海巡艇追缉后翻覆，船上四人全落海，两名渔民来代文和于青松不治身亡。

两岸代表在金门针对善后处理进行了15轮协商仍无结果，死者家属和陆方代表3月5日返回大陆，临走前痛斥等不到真相和道歉。两具遗体仍停柩在金门殡葬所。

针对陆方四点诉求：要真相、要究责、要道歉、要赔偿，台湾官方姿态已放软。台湾行政院长陈建仁3月5日在立法院答询时表态，等检察官公布调查结果，有了真相后“该道歉就道歉，该赔偿就赔偿”。主管海巡署的台湾海洋委员会主委管碧玲3月13日则说，会尽快处理抚慰金和遗体领回部分，也会努力解决真相和究责的部分。

由于大陆民意反弹强烈，北京已对台湾祭出一波波的施压手段，包括公开否认台湾划设的禁止水域和限制水域，大陆海警也宣布将在金厦海域进行常态化巡查。

拥有12座岛屿的金门是台湾距离大陆最近的县，市中心离厦门市仅10公里，离台湾本岛则有210公里。不同岛屿设定的禁止水域和限制水域范围不同，离大陆只有数公里的几个金门外离岛，离岸4000公尺之内都是禁止水域。

上星期六（3月9日），金门海巡队证实，大陆渔船进入金门禁限制水域放网抓鱼，大批浮网排开，上面装置五六十个自动识别系统（AIS）讯号标，制造大陆渔船朝金门方向进逼的错觉。

金门烈屿（小金门）前指挥官栗正杰少将透露，金门在1992年解严和结束战地政务实验后，尚未实施小三通之前，两岸军方出于人情考量，都默许让金门和厦门失散多年的亲人在靠近中线的槟榔屿等无人岛相聚。（取自脸书）

曾在金门烈屿（小金门）担任两年指挥官的栗正杰告诉本报，按照国际规定，AIS讯号标只用在300吨以上的船只，陆方刻意在渔网浮标上放AIS讯号标，显然是使用意在制造恐慌的灰色地带手段。台湾海巡署当时没有采取动作回应，栗正杰认为，当局应依法没收越界大陆渔网。

栗正杰说，这只是陆方对台施压的工具箱之一，若不满翻船案的善后处理，不排除陆方未来可能加码派出五六百艘渔船到金门海域。

栗正杰评估，大陆对金门将采取“军方吃紧，民众紧吃”的两手策略。

所谓“军方吃紧”，栗正杰指的是，陆方可能进一步对经过金厦水域的敏感性军用物资进行拦截、登船临检。

他研判，陆方可能参考与菲律宾在南中国海仁爱礁的交手模式，以海警、海军或渔船来拦阻台湾军舰到外离岛进行弹药、油料等军品补给的运补航路，只放行民船运送生活必需品给驻守岛礁上的官兵，“对外岛守军造成心理压力，也激起官兵家属的反战情绪”。资料显示，金门在抗战高峰期有10万大军驻守，如今只剩3000多名军人。

两岸“小三通”客运航线从2023年初疫后重启已一年，让金门与厦门和泉州的居民半小时就可抵达对岸。图为2月20日，往来两岸“小三通”泉（州）金（门）航线的“八方”轮从福建泉州南安市石井镇的泉金客运码头启程开往金门。 （中新社）

所谓“民众紧吃”，指的是对两岸渔民在金厦中线交易野生黄鱼、在小三通码头托人带货卖高粱酒和香菇的民间交易行为，只要没涉及违禁品，相信不会收紧管制。大陆官方并不承认厦金间存在“禁止、限制水域线”。栗正杰说，金厦中线是2002年小三通之后，民间渐渐形成的默契。

栗正杰也说，金门和厦门自古是一家人，多数民众两边都有亲人，估计大陆为了“争取民心向统”，也会继续关照金门民众，不停止供水、在大陆置产的优惠，也会呼吁大陆渔民克制行为，避免侵犯金门的渔场，避免引起民众反感。

曾在金门大学任教的台湾中华亚太精英交流协会前秘书长王智盛接受《联合早报》采访时点评，大陆对台湾的灰色地带行动推陈出新，从军机、无人机和探空气球频密进入台湾防空识别区、飞过台海中线，在金门、马祖和澎湖等外岛周边出现大量抽砂船，让台军承受极大压力、疲于奔命，有必要另谋因应良策。

他也指出，在台湾民心拒统和惧统的现况下，鉴于金门与厦门有独特的地缘和千丝万缕的血缘关系，大陆相信仍寄希望在金厦打造融合示范区，作为两岸关系的突破口。

王智盛表示，随着台方表态愿尽速归还遗体、提供人道抚慰金，北京接下来也应思考如何面对台湾对翻船案的司法调查结果，他评估两岸都正为此事寻找个案化处理的下台阶。