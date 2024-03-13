莫言陷举报风波后首次公开亮相

（北京/香港综合讯）诺贝尔文学奖得主、中国知名作家莫言陷入“被举报”风波后首次公开亮相。他在北京出席文学交流活动时面带微笑，似乎未受风波影响，这项活动也获多家中国官媒高调报道。

星期一（3月11日）在北京师范大学举行的一场文学交流活动上，莫言与诺奖得主、非裔英籍作家古尔纳围绕《文学的故乡与他乡》展开对谈。

中新社、《北京日报》、南方网、澎湃新闻、中国作协主管中国作家网等多家媒体，都报道了这场文学活动。

《星岛日报》报道称，中国作家协会书记处书记邱华栋也在朋友圈发文称，莫言与古尔纳对话，并接受中国央视专访，“诺奖作家之间深度切磋”。

报道说，莫言的公开亮相，以及官媒的高调报道，显示官方对莫言近期被卷入“涉嫌侮辱革命先烈”风波的态度。现场视频可见，莫言面带微笑、精神饱满、声音洪亮，语言动作也轻松自然，似乎未受风波影响。

拥有22万粉丝的新浪博主“说真话的毛星火”，上月开始在网络投诉举报莫言作品《红高粱家族》和《丰乳肥臀》涉嫌美化侵华日军、抹黑英雄先烈、歪曲历史和违反英烈法。他要求官方重新审查相关书籍并封杀莫言、禁止市场再出版，并向北京地方法院提交了起诉莫言的文字材料。

浙江出版联合集团随后回复称，莫言是中国当代文坛一位获得广泛认可的优秀作家，该网民反映的问题不实，属于对长篇小说《红高粱家族》的断章取义和误读。