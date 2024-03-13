两会闭幕“首虎” 国开行副行长李吉平被查

中国国家开发银行原副行长李吉平星期三（3月13日）被通报落马，成为全国“两会”（人大、政协年会）本周闭幕后被调查的“首虎”。受访学者研判，中国官方在重要政治议程后，公布2024年首个“金融虎”被查的消息，意味着大型国有银行将是中共今年深化金融反腐的重点。

中共中央纪律委员会星期三发布李吉平被调查的消息，这名已退休八年的“老金融”成为今年落马的第10名中管干部，也是两年半来国开行第四名被查的副行长。

公开资料显示，年近七旬的李吉平是辽宁大连人，毕业自辽宁财经学院（现东北财经大学），高级经济师背景，先后在中国建设银行总行工作11年、在国开行工作22年。

李吉平在1994年加入国开行，历任国开行政策研究室主任、四川省分行行长等职，2008年9月升任国开行副行长。他2016年1月退休后仍多次出席公开活动，去年12月还以国开行原副行长身份，参加在陕西咸阳举行的城市建设投融资论坛。

成立于1994年的国开行，由中国政府出资设立，直属国务院领导，以支持中国经济重点领域和薄弱环节发展，截至2022年末集团总资产达18亿2000万元（人民币，下同，3亿4700万新元）。

2012年中共十八大以来，这家国有开发性金融机构持续是金融腐败重灾区，已有六名高官落马，包括原监事长姚中民于2016年被查，一审获刑14年。

国开行原董事长胡怀邦于2019年7月被查，因受贿8552万余元被判处无期徒刑，是继“中国首贪”、华融原董事长赖小民被判处死刑以来第二严厉的判决。

2021年9月以来，曾担任国开行副行长的何兴祥、周清玉、王用生也先后落马。周清玉、王用生分别在去年5月、7月接连被查；两人落马前，中央巡视组去年4月曾进驻国开行，展开为期两个半月的“回头看”。

李吉平曾是胡怀邦的下属，也曾与周清玉、王用生共事数年。胡怀邦任国开行董事长时，李吉平、王用生任国开行副行长，周清玉任国开行纪委书记。

中纪委官网数据显示，从胡怀邦被调查至去年7月，国开行总部及各地分行，至少18名银行高管被调查。

国开行总行领导以外，多位分行管理层近期也被查。去年12月至今，国开行贵州省分行原行长李刚、吉林省分行原行长张弛、山东省分行原行长于泽水等已先后落马。

中共中央纪委今年1月召开全体会议，要求持续深入推进反腐败斗争，并点名金融、国企、医药等六个领域，作为今年深化整治腐败问题的重点领域。

台湾开南大学人文社会学院院长张执中接受《联合早报》采访时研判，中央巡视组去年4月对国开行开展“回头看”，表明这家金融机构的腐败问题比较严重，李吉平的落马可能源于这轮巡视。

张执中预期，中共今年将继续在资金密集、资源富集领域深化反腐，同时也可能加快更换金融系统中一批掌握资源决策的资深人士，进一步防范金融风险并推动改革，为宏观经济复苏保驾护航。