中国军方代表团访南亚三国 就推进防务合作达成共识

（北京综合讯）中国解放军国际军事合作代表团星期三（3月13日）结束对印度近邻马尔代夫、斯里兰卡与尼泊尔为期十天的访问。中国官方称，代表团与三国就推进防务合作达成一系列共识。

据中国国防部微信公号星期三发布消息，代表团于3月4日至13日访问三国，期间拜会了马尔代夫总统，分别与三国防务部门进行会见会谈，围绕两军关系和共同关心的地区安全问题交换意见。

中国国防部称，代表团与三国防务部门重点就推进双边防务合作深入磋商，达成一系列共识，进一步丰富了中国与相关国家防务合作内涵。声明中并未指出达成了哪些共识。

印度传统上与马尔代夫、尼泊尔和斯里兰卡有着密切地缘政治联系，但近年来，中国不断强化在南亚地区的影响力，并寻求加强军事领域的接触。

马尔代夫国防部3月4日曾在X平台发文称，该国与中国军方签署军事援助协议，北京将向马尔代夫提供免费军援。

自2020年6月在有争议的中印边境发生致命冲突以来，中印关系急剧恶化。近几个月来，两国关系再度紧绷，中国科考船被发现在靠近印度海岸的海域行驶，让印度极为不满。

路透社报道，印度星期二（12日）驳斥中国反对印度总理莫迪上周末访问阿鲁纳恰尔邦的言论，称该邦一直是“印度不可分割的一部分”。针对莫迪到阿鲁纳恰尔邦出席色拉隧道等项目的揭幕仪式，中国外交部发言人汪文斌星期一（11日）称，中印边界问题尚未解决，印度无权擅自对中国藏南地区进行开发。