陈晓东出任中国副外长 曾任驻新加坡大使

（北京综合讯）据中国人力资源和社会保障部官网星期四（3月14日）消息，中国国务院任命原驻南非大使陈晓东为外交部副部长。

此前，中国驻南非大使馆官网公布，于上星期二（3月5日）为陈晓东和夫人张斌举行离任招待会。接着在上星期四（3月7日）陈晓东拜会南非总统拉马福萨向他辞行，并在星期一（3月11日）离任回国。中国官方尚未宣布陈晓东的继任者人选。

离开南非前，陈晓东在离任招待会上说，中国国家主席习近平去年8月对南非进行国事访问并出席金砖国家领导人会晤，拉马福萨和南非政府以最高规格和最隆重礼遇接待习近平。他还表示，习近平此次访问标志着中南关系进入“黄金时代”。

公开资料显示，陈晓东现年58岁，安徽庐江人，工商管理硕士。他的外交工作经验丰富，曾经在沙特阿拉伯、约旦、埃及等中东国家工作，也曾任中国驻伊拉克大使、驻英国大使馆公使，以及外交部西亚北非司司长。

从2015年6月起，陈晓东出任中国驻新加坡大使，2017年8月离任回国，升任外交部部长助理，分管西亚北非、非洲地区、涉外安全事务。

2020年9月，陈晓东出任中国驻南非大使，晋升副部级，直至此番调整。

中国外交部官网显示，包括陈晓东在内，目前外交部共有四位副部长，其他三位分别是马朝旭（分管外交日常业务工作，正部长级）、孙卫东，以及邓励。陈晓东在四位副部长中排名第三，仅次于马朝旭和孙卫东。