经济不好 中国孩童上兴趣班人数大减

（北京综合讯）据报受经济不景气的影响，许多中国家长取消了孩子的兴趣班，以节省生活开销。

路透社引述现年41岁的张兆琳（音译）说，自己去年8月被任职的互联网公司解雇后，就取消了儿子喜爱的足球兴趣班。她透露，当时有数十名同事一起被解雇。

张兆琳进一步说，由于每个月要支付3万元（人民币，下同，5558新元）的房贷，她的家人不得不削减所有不必要的开支。“我们有积蓄，但我对很快找到另一份同等工资的工作没有信心，我甚至担心能否找到新工作。”

对只有一个孩子的中国中产阶级家庭来说，在孩子的课外活动上投入巨资，曾经是家常便饭。

不过，随着中国与西方国家的贸易关系紧张，许多中国企业失去了业务。同时，房地产行业背负着庞大债务，加上年初的股市暴跌，以及人们普遍担心通货紧缩将成为常态，消费者信心接近历史最低点。这一系列不利因素，都给不少中国家庭构成经济压力。

对钢琴老师刘红玉（音译）来说，自从她六年前在北京开办音乐教室以来，学生人数已经减少一半以上，她担心未来有更多学生离开。

在2018年中国景气尚好的时候，刘红玉聘请了两名全职教师和两名兼职教师，为70名学生授课。但冠病疫情后，上课的学生人数急剧下降并持续减少，她不得不搬到更小、更便宜的场所来减少开销，而且只聘请两名兼职老师授课。

刘红玉也说，家长不愿意提前支付长时间的课程费用，因为担心自己的财务状况，并意识到许多兴趣班已经破产。现在，她不得不接受家长一次支付一堂课的费用，每堂课的收费为300至350元。

中国官方在2021年实施“双减”政策，目标是减轻义务教育阶段学生作业负担、校外培训负担。尽管如此，当时音乐、舞蹈和体育等活动的兴趣班并非监管对象，因此持续发展。