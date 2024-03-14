香港弘扬中华文化办公室下月成立

港府将于下个月成立“弘扬中华文化办公室”，致力推动中国传统文化在香港社会的传承。

“弘扬中华文化办公室”周四（3月14日）举行活动启动仪式。香港博物馆总馆长伍志和在活动中介绍，弘扬办未来将循五大方向举办活动，分别为中国通史系列、展览系列、教与学系列、社区系列及教学资源。预计每年活动的参加人次合共超过70万。

弘扬办首个活动将于4月至7月在香港历史博物馆举办，展题为“天地之中─河南夏商周三代文明展”，通过河南省境内夏商周三代的重要考古发现和珍贵文物，介绍三代的政治、社会、礼制及文化面貌，带领港人探索中华文明的起源。

弘扬办也将于今年起每年举办“中华文化节”。弘扬办还会推出一系列联系社区的多元化活动，让港人从日常生活中的事物，探索个中的中华文化内涵，例如透过游览和考察香港富中华文化特色的公园，认识不同朝代的历史文化和建筑特色。

弘扬办也会透过专属网页及社交平台，精选与中华文化相关的讲座及活动作网上直播。部分讲座内容及展览配套教材等资源更会综合上载于网站存档，成为学习中华文化的重要平台和资料库。

港府署理文化体育及旅游局局长刘震表示，新成立的弘扬办将肩负重任，透过康文署和中华文化历史相关的丰富资源，策划多元化的节目弘扬中华文化，加强社会各界对中华文化的认识和兴趣。弘扬办也会继续与教育局紧密合作，为教师和学生订做更多更具系统性的“教与学”活动系列。

近年香港青少年不时被批评对中国传统文化认识不深，香港特首李家超去年10月公布的《施政报告》宣布成立“弘扬办”，专责策划及举办有关中华文化和历史的活动，以提升市民的国民身份认同及文化自信。港府今年2月公布的《财政预算案》建议就此拨款7800万港元（1329万新元）成立弘扬办，并称受惠人士会是普罗市民及广大学生。

香港中文大学大学通识学部讲师蔡思行接受《联合早报》访问时表示，目前香港中学的中国语文科和中国文学科有教授中国传统经典，例如《论语》、《庄子》等，但比较碎片化，而且多以内容阅读理解和语法等知识传授为主，未能直接与学生日常生活有密切的联系。

蔡思行表示，支持港府加强在学界推动中国传统文化教育。他认为，当局除了举办展览和考察等实体活动，在目前AI当道和阅读风气严重低落的情况下，也可以鼓励学界以不同实体、网上和小组讨论等方式，加强学生深入阅读中华传统经典的习惯。