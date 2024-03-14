李强调研中国AI企业 吁实现弯道超车

中国今年首次将“人工智能”写入政府工作报告后，国务院总理李强星期三（3月13日）在北京调研，强调人工智能是发展新质生产力的重要引擎，要求抓住算力、数据、算法等关键攻坚突破，多路径布局前沿技术，努力实现弯道超车、换道超车。

受访学者分析，在全国“两会”（人大、政协年会）本周闭幕后，李强的首次调研选择人工智能（AI）和芯片装备企业，旨在突出AI在目前中国发展高科技产业中的核心地位，同时也展现北京今年继续加码培育本国领军企业、以应对西方技术围堵的雄心壮志。

李强星期三走访中国在人工智能和芯片装备的两家著名领军企业，包括互联网巨头百度、半导体设备制造商北方华创，承诺开放更多应用场景，加大制度供给，为人工智能产业发展营造更宽松的环境。

李强并要求中国科技企业进一步加大科技投入，加快先进制程装备研发，瞄准世界先进水平，集中优势资源，加强攻关协作，不断取得新突破。

美国近期持续升高对中国的科技围堵，加码施压盟友进一步收紧对华出口半导体技术的限制。拜登政府上周末还传出，正考虑制裁长鑫存储等数家中国科技公司，以限制中国发展先进半导体的能力。长鑫存储生产的芯片，被广泛用于计算机服务器和智能汽车等产品，竞争对手包括美光科技、三星电子、SK海力士。

北京近期则不断加大投入，培育本国领军企业。彭博社上周五（8日）引述消息人士披露，中国政府正在筹备逾2000亿元（人民币，下同，371亿新元）的半导体基金，以加速中国在尖端半导体方面的研发，并抗衡美国和盟友在芯片领域对华实施日益严厉的出口限制。

中国经济学者、辽宁大学特聘研究员陈波接受《联合早报》采访时分析，李强在全国两会后首次调研选择人工智能和芯片装备企业，旨在突出人工智能在中国发展高科技产业中的核心地位，“发展AI的重要意义比以前更加拔高”。

陈波指出，人工智能技术目前已迈入革命性阶段，攸关对国际经济的主导权。在过去一年，中国也面临发展人工智能更强的急迫性，不仅地缘政治压力较大，进入大选年的美国也不断加强对华科技围堵，促使北京加大投入展现雄心壮志，以形成更多技术储备和突破，希望赶上美国等科技领先国家，甚至通过技术突破取得领先全球地位。

另一方面，中国国家主席习近平上月下旬鼓励汽车等传统消费品以旧换新后，国务院星期三也公布行动方案，推动大规模设备更新和消费品以旧换新。

方案提出目标：到2027年，在工业、教育、医疗等七个领域，设备投资规模较2023年增长25％以上；同时明确20项重点任务，包括开展汽车、家电产品以旧换新，加快淘汰柴油货车，并适当降低乘用车贷款首付比例，加快换车步伐。但官方并未公布为这项行动方案提供的资金数额。

高盛集团经济学家近日在报告中估计，若中国政府今年支出约8000亿元，为汽车、大型家电和设备换新提供20％的补贴，这份支出将相当于去年GDP的0.6％左右。

潘西恩宏观经济咨询公司的首席中国经济学家威格利预计，未来三年，这项计划每年将为经济贡献0.7个百分点的增幅，大部分提振将来自对购车的支持。

陈波分析，中国汽油车目前持续面临国内价格战，电动车则因欧美贸易保护影响出口。中国官方出台的补贴措施旨在增加国内汽车需求，同时抵消境外贸易保护带来的冲击，确保汽车产业不出现过大波动，并继续作为拉动经济增长的重要支柱之一。