钟睒睒发文悼母 称被莫名网暴累及母亲

（北京综合讯）中国饮料巨头农夫山泉创始人钟睒睒在社交媒体上发文称，他母亲最近离世一事，与其个人近期深陷的舆论风暴有很大关系。

中国多家媒体报道，一名网名“老山1201”的网友，星期三（3月13日）在微信朋友圈发文悼念刚离世的母亲，称“母亲健康，笑容可掬，心情愉快，没有基础疾病，因为我被莫名网暴，累及母亲，为我所忧，于3月11日下午去世，万分悲痛”。

报道称，这则帖文的署名为钟睒睒，并附上了一名白发苍苍、拿着一束花的年迈女士的照片。

《每日经济新闻》和证券时报网分别证实了该帖文由钟睒睒发布。一名接近钟睒睒的未具名人士透露：“他母亲走得很突然，钟睒睒没见到最后一面。”

在《钱江晚报》刊登的讣告显示，钟睒睒的母亲在星期一（3月11日）下午5时30分离世，享年95岁。讣告也提到，告别仪式定在星期四（3月14日）上午10点30分，在杭州殡仪馆流芳厅举行。

中国前首富、娃哈哈集团创始人兼董事长宗庆后2月25日病逝后，不少中国网民将这家中国最大食品饮料生产公司与其主要竞争对手、农夫山泉进行对比，形成一股“捧娃哈哈踩农夫山泉”的现象，呼吁抵制农夫山泉的产品。

随后，也有网民指控农夫山泉旗下东方树叶的产品包装含有日本元素，批评其“不爱国”“媚日”，涉嫌辱华，要求下架农夫山泉。还有网民质疑钟睒睒的儿子钟墅子入籍美国，若未来接班，“农夫山泉就是外国人的企业”。

在接二连三的负面消息冲击下，农夫山泉股价一度暴跌约6％。