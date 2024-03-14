大陆渔船金门东碇岛西南方触礁沉没 国台办避谈台湾海巡和军方参与救援

中国大陆渔船“闽龙渔61222”星期四（3月14日）凌晨3时许，于台湾金门东碇岛西南方1.07浬处触礁沉没，船上六人落海，两岸都派出舰艇前往救援。目前有两人获救，两人死亡，仍有两人失踪。

金门翻船事件刚满一个月，迄今真相未明，两岸关系僵峙。 星期四再传大陆船只沉没，台湾海巡署和军方获报后，立即派出舰艇救援。行政院长陈建仁说，两岸未来可持续共同努力，保障渔民权益与生命财产安全。

中国国务院台湾事务办公室则指出，福建省海上搜救中心接报后立刻组织力量开展搜救，并将情况通报台湾中华搜救协会，请其协调力量协助搜救。国台办未提及台湾海巡和军方参与救援。

海巡署2月14日取缔进入台湾划设禁限制水域的大陆渔船，造成船只翻覆，两名大陆渔民死亡。值此敏感时刻，星期四又传出大陆渔船沉没，消息立刻登上大陆微博热搜。

海巡署赶紧澄清强调，这艘陆船疑似不明原因于线外水域翻覆，海巡署没有采取任何取缔执法作为，正持续扩大搜寻中。

立法院外交及国防委员会星期四邀请台湾国防部长邱国正，报告“面对中国大陆常态化对我进入与威胁之影响与应处作为”，并请国家安全局、海洋委员会相关官员列席备询。 朝野立委高度关切大陆渔船沉没事件。

海巡署长周美伍说明事发经过。 他说，清晨6时02分接获国家搜救指挥中心通知，大陆渔船“闽龙渔61222”凌晨3时35分，于金门东碇岛西南方1.07浬处沉没，该处位于禁限制水域内。起初获报五名船员待救，后来查证为六人，台湾前后共派出六艘舰艇前往救援，金门防卫指挥部也派潜水人员下海搜救。

在野国民党立委王鸿薇询问，台湾是否会同意大陆勘查船体。周美伍说，出事的船现在位于东碇岛西南0.05浬位置，只剩一个桅杆在水面，船体皆覆于水面下。基于人道，航管人员会同意救难人员到现场，但仅止于海面，不准登岛。

执政的民进党立委林楚茵关心大陆动员多艘舰艇及直升机执行搜救任务，是否可能有涉及军事、安全防卫，救援同时会不会进行侦查？邱国正表示，这种灰色地带事件不是不可能，军方与海巡联合情监侦皆启动监控，很确定大陆机具不是军用，基于人道，便予协助。

邱国正上周表示，两岸情势严峻，令他提心吊胆到难以入眠。 但国家安全局长蔡明彦和大陆委员会等官员都称，目前没有看到任何情资显示紧张情势升高，仍在可控范围。 亲绿的三立电视台引述不具名的总统府高层，指邱国正是“自走炮”。

邱国正会前接受媒体联访对此自我调侃说：“我装甲兵出身，都好像自走车辆、自走的炮”。 他在备询时表示，术业有专攻，站在军人立场，他有责任要有最坏的打算，做最好的准备，“（总统府）没有人问我为何这样发言? ”希望外界不要在这个议题无限上纲扩大。

台湾总统府发言人林聿禅表示，此事并非事实，也未曾有媒体向府方查证，呼吁媒体报道前应妥为查证、据实报道，避免以讹传讹。