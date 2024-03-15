剖析经济趋势与政策走向 “解读中国两会”论坛本月底举行

由《联合早报》与通商中国合办

在国内外形势均不乐观的情况下，中国政府为2024年定下了与去年持平的5％左右年增长目标。这一目标表现了中国的信心，但难度也比去年大，两会热词“新质生产力”是否能成为刺激增长的突破口？

相等于中国国会的两会（全国人大、政协年会）本月11日在北京闭幕。延续2020年以来广受好评的做法，新加坡《联合早报》与通商中国将再次举行“解读两会”论坛，邀请长期观察中国政经趋势的本地专家学者，为听众深度解析2024年中国的经济战略和政策走向。

这场论坛将于3月下旬举行，今年再次邀请到南洋理工大学经济学荣誉教授陈光炎博士与华侨银行亚洲地区研究与策略主管谢栋铭担任主讲嘉宾，凯德投资（中国）首席执行官潘子翔则从企业视角加入讨论。论坛由《联合早报》副总编辑韩咏红主持。

陈光炎受访时说，今年两会聚焦“新质生产力”，中国迫切需要发展新的增长引擎，强调“新质生产力”比单纯追求GDP（国内生产总值）增长更有雄心，这个战略将牵动中美竞争结果，也会对德国、日本、台湾以及韩国现有的工业基础构成重要影响。

陈光炎进一步解释，中国提出“新质生产力”的背景，是美国在半导体、人工智能和未来关键技术领域加大了对华出口管制。他推论，中国政府可能试图制造一种紧迫感和危机感，以引领全民共同努力，增强国家的长期自给自足与安全能力。他将在“解读两会”论坛上，就这一课题展开分析。

谢栋铭也将针对“新质生产力”的含义以及背后的意义进行讨论，同时解析去年和今年经济增长目标的区别，实现这一目标的主要挑战，以及中国是否会如外界预言般步上日本1990年代经济衰退的后尘。

在论坛中，谢栋铭也将就中国房地产问题的出路、官方大幅度降息为何得不到市场强烈回应，以及中国继续加杠杆的空间等热点问题进行分析。

陈光炎在1980年代就开始研究国际贸易和中国经济课题，曾经在新加坡前副总理吴庆瑞博士应邀为中国经济发展战略提供咨询时，担任吴庆瑞的主要助手。 他也在2002年至2005年间担任世界银行驻中国代表处高级经济学家。

谢栋铭专注大中华区域经济研究近20年，并长期关注中国内部经济政策及社会趋势。

解读中国两会论坛 中国政府工作报告反映的经济战略

日期：2024年3月28日(星期四)

时间：下午4时至傍晚6时

地点：滨海湾宾乐雅臻选酒店 中庭宴会厅（Parkroyal Collection Marina Bay）

主讲嘉宾：南洋理工大学经济学荣誉教授陈光炎博士、华侨银行亚洲地区研究与策略主管谢栋铭

语言：以华语进行，提供英语同传

报名方式：扫描QR码填写表格报名，收费10新元，现场提供简单茶点