美驻华大使：若中国倾销式输出过剩产能 将损害全球贸易体系

中国计划提振制造业应对经济面临的问题，美国驻华大使伯恩斯指出，若中国以人为压低价格甚至倾销的方式输出由此产生的过剩产能，将损害全球贸易体系，而其他国家将做出回应。

伯恩斯星期五（3月15日）出席由美国智库东西方中心（East–West Center）举办的线上讲座时，对中国大力提振制造业的做法提出担忧。

中国官方在今年的政府工作报告中，把“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力”列在今年工作任务首位，释放出将卯足劲发展现代制造业的信号。

伯恩斯说，从刚过去的中国两会（人大、政协年会）来看，中国打算大幅提升制造能力，以应对经济放缓，实现更多增长，制造更多就业机会。

但他担忧：“如果出现这个情况，就会有过剩产能，有更多太阳能板、电动汽车等产品。如果中国以人为的低价甚至以倾销的价格，将这些产品出口到世界其他国家，将会破坏全球贸易体系。”

伯恩斯也警告，中国以这样的方式输出过剩产能“很不明智”，“世界各国将对此做出回应”。

中国近年来出口大量电动车、太阳能板等产品在西方引发关注。美国和欧盟越来越担心，中国的出口增长在一定程度上以他国利益为代价。目前，欧盟已经对从中国进口的电动汽车展开反补贴调查。

伯恩斯说，中国企业能从省级和中央政府获得各种补贴，这让企业能人为地压低价格，形成不公平的市场竞争，“这会是2024年的一个主要问题”。

科技战是中美竞争核心

去年11月中美元首在旧金山会晤后，两国关系趋稳，但伯恩斯强调，中美将继续是“系统性对手”，而科技在很多方面都会是“战斗的核心”。

“（这是）因为技术的发展，无论是人工智能、机器学习，还是量子科学、生物技术，不仅将在商业技术方面改变全球经济和我们的生活，而且其中许多技术还将带来新的军事技术，左右未来的力量平衡。”

美国近年来在科技领域加大对华打压，不仅在晶片等高科技产品上对中国“卡脖子”，也严格限制美国对中国敏感技术领域的投资等。

伯恩斯说：“我们拒绝出售这些技术，这样解放军就不能利用它们来对抗美国。”

被问及美国是否正在衰弱，中国的崛起是否不可阻挡时，伯恩斯驳斥了“东升西降”的说法，称美国在战略、军事和经济上都在变得更强。

他说，尽管十年来不断有人预测中国的名义GDP将超越美国，但事实是中美经济差距正在扩大；中国经济存在消费不足、房地产泡沫、生育率下降等问题。

伯恩斯认为，美国在人工智能、机器学习、量子科技与生物技术等变革性技术领域保持领先，并在二战后形成了政府、大学与私营企业之间的良性三角关系，这对促进美国基础科研和创新应用非常有效。

他说：“中国正在进入其经济史的一个不同阶段，而美国正在蓬勃发展…… 从经济表现来看，尤其是在先进技术方面，这是（美国）一个特别乐观的时期。”