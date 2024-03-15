学者指中共要确保赖清德就职演说不会跳脱一中框架

中国全国两会（人大、政协年会）甫落幕，台湾学者分析指出，中共眼前对台政策首要目标，就是确保台湾候任总统赖清德5月20日的就职演说不会跳脱一个中国的框架，而美国大选结果也会为台海两岸与美国间的关系增添更多变数。

台湾的中华战略前瞻协会、淡江大学国际事务与战略研究所（简称战略所）与TVBS星期五（3月15日）举行座谈会，借镜美国前国防部长艾斯培的回忆录《一触即发》，以及白宫前国安会中国事务主任何瑞恩、华府智库德国马歇尔基金会亚洲计划主任葛莱仪、美国在台协会前理事主席卜睿哲共同撰写的《步步为营》观点，分析未来台海局势与美国的三边关系。

台湾大学政治系教授左正东表示，中共对台政策短期首要目标，就是确保赖清德就职演说不会跳脱一个中国的框架，故北京会采取“对台斗争、对美合作”来达成目标。

左正东以2月中旬发生金门翻船事件为例，说明北京正通过灰色地带的军事行动对台施压。他说，中国大陆派遣海警、海监和渔政船进入金厦水域，大陆渔船甚至进入台湾领海 ，目的是创造双方谈判的必要性，迫使民进党政府调整两岸政策，希望回到“九二共识”，同时也要改变台海现状，如同北京大学台湾研究院院长李义虎所称，“对金厦水域常态化执法巡查，将形成金厦水域的新治理形态”。

淡江大学战略研究所教授兼所长李大中认为，今年底美国总统大选的结果会牵动台海局势。若美国总统拜登连任，政策有一贯性；若前总统特朗普重新入主白宫，变数与不可预测性 变高。

李大中提到，特朗普去年7月接受媒体访问时，被询及若北京攻打台湾，是否会出兵协助时，以不透露底牌为由，不愿正面回答问题，反而提及台湾人夺走美国 人的工作机会，台湾的确有些担忧。

淡江大学战略所助理教授林颖佑指出，大陆两会虽定调“共同推进祖国和平统一进程”，这是2018年以来首度明文写出“和平统一”，但和平统一的背后却需要武力作为后盾。

他说：“我们无法预知（两岸）会不会擦枪走火，但至少可以防止火烧起来，做好控管，避免战争。”

三位熟稔两岸关系的美国重要人士在2023年底出版的《步步为营》书中，模拟未来十年可能出现七种发展轨迹。

左正东特别引述情境之一的“台湾宣布法理独立引发冲突”，内容提及台湾新领导人可能重拾前总统陈水扁的政治动员策略，煽动政治光谱中激进阵营的情绪，支持单方面改变两岸现况。这样会使两岸和美国都陷入紧张，也挑战李登辉和其他领导人重申的“中华民国早已拥有主权，台湾没有必要在形式上或法律上宣布独立”的共识。

书中提及，如此一来，台湾可能自食恶果，孤立无援，美国不会协助台湾。 所以左正东建议未来的赖清德政府正式表述时，必须更为精准。