香港立法会冲击案12被告暴动罪成 囚54至82月

（香港综合讯）香港法院就2019年反修例运动期间立法会被冲击一案作出判决，12名被告暴动罪成，判入狱54个月20天至82个月不等。

综合《星岛日报》《明报》报道，2019年7月1日，香港大批反修例示威者冲击立法会大楼，破坏多项设施。香港艺人王宗尧、前香港大学学生会会长孙晓岚等14人被控暴动等罪，其中八人认罪，余下王宗尧等六人则否认暴动罪受审。

香港西九龙裁判法院星期六（3月16日）裁定其中四人暴动罪成，余下两名记者黄家豪、马启聪称当天是以记者身份留在现场拍摄及采访，法官裁定两人暴动罪不成立，但“进入或逗留会议厅范围”罪名成立。

两名记者分别被罚款1000元（港元，下同，171新元）和1500元，其余被告则被判入狱54个月20天至82个月。

区院暂委法官李志豪称，此案所涉暴动发生在有独特宪制地位和象征意义的立法会，极其严重，冲击香港法治；示威者造成的破坏耗资3600万元、历时数月才完成修复，更对社会造成深远影响。

对于广受关注的被告、香港艺人王宗尧，李志豪在判决时称，王宗尧虽没有暴力行为且只在现场逗留约5分钟，但逗留时间短并非有力求情理由。他说，若每个人都像王宗尧一般在中途加入，暴动便会不断延长，王宗尧的出现也是对其他暴动者的鼓励。

法官同意王的参与程度属最低级别，以6年半作为起点，基于他没有案底及同意大部分控方案情，最终判监6年2个月。

控方指，2019年7月1日下午1时30分，逾千名示威者在立法会大楼外集结，用铁笼车、铁枝等物品冲击大楼外玻璃幕墙，后闯入楼内进行破坏，直至凌晨防暴警察清场，示威者才离开。