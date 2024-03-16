王毅访澳 会谈内容包括取消葡萄酒关税

中国外长王毅即将访澳之际，澳大利亚总理阿尔巴尼斯称，取消中国对澳洲葡萄酒关税的课题将被列入会谈议程。

受访学者分析，王毅此次行程标志着中澳关系正常化，中国取消对澳洲的葡萄酒关税“是大概率的事”。

王毅将在星期天至星期四（3月17日至21日）先后访问新西兰和澳洲，并于星期三（3月20日）与澳洲外长黄英贤举行会谈。王毅是七年来访澳的最高级别中国官员。

阿尔巴尼斯去年11月已对华进行破冰访问，根据澳大利亚广播公司星期六（3月16日）播报，阿尔巴尼斯表示“期待和（王毅）外长展开进一步的讨论”。

中澳紧张关系在2022年阿尔巴尼斯上任后趋缓。过去一年多来，中国先后解除了对澳洲煤炭、木材和大麦等商品的进口限制措施，但尚未放宽对葡萄酒的限制。

在2021年3月对澳洲葡萄酒实施最高达218%的关税前，中国是澳洲葡萄酒商最大的市场，2019年销售额达11亿澳元（9.68亿新元）。

阿尔巴尼斯去年访华时已敦促中国撤销对葡萄酒的进口限制，但当时并未在此议题上取得显著突破。王毅此次访澳前，阿尔巴尼斯再次聚焦葡萄酒贸易问题。

阿尔巴尼斯指出，他预计中国下来几周内会做出重新开放葡萄酒市场的决定，并称这对两国来说是双赢的局面。

他说：“对话带来相互理解，也为两国带来利益。消除这些壁垒带来的经济活动，将让澳洲受益。”

澳洲外长黄英贤今年2月正式邀请王毅访澳后，中国过去一个月来在关税和澳洲籍华裔作家杨恒均被拘留等导致双边摩擦的议题上，密集释放友好信号。

中国商务部去年11月启动对澳洲葡萄酒反倾销和反补贴措施的复审调查。澳洲方面上周有消息称，中国官方已提议取消对该国葡萄酒的惩罚性关税；中国商务部回应询问时则回应说，下来“将按调查程序作出最终的复审裁决”。

中国驻澳大使肖千上周也透露中国对澳洲葡萄酒关税的审查进展良好，并且首度公开表态称杨恒均可能不会被处决。

南京大学国际关系学院执行院长朱锋接受《联合早报》采访时研判，王毅访澳是中澳关系经历了疫情起伏之后，“关系恢复正常化的标志性事件，红酒关税取消应该是大概率的事”。

年底即将举行的美国总统选举，为美国盟友带来不确定性。不少分析认为，中国正着力利用这个窗口期加紧修复和美国盟友的关系；中国也正寻求在加入《跨太平洋伙伴全面进展协定》（CPTPP）的问题上，获得澳洲的支持。

朱锋指出，一旦特朗普重新上台，肯定将对美国外交带来新的调整。中国现在不仅要抓紧加强和改善与美国盟友的关系，更重要的是要和这些国家共同防范特朗普重新执政带来的新风险和新挑战。