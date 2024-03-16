中国大陆海警船连续两天入金门水域 台海巡艇全程广播驱离

（台北/北京综合讯）中国大陆渔船在金门海域接连发生翻覆事故后，两岸情势升温，大陆海警船连续两天航入金门禁限制水域，开展执法巡查，台湾海巡艇则全程严密监控，并对其进行广播驱离。

根据“中国海警”微信公众号消息，福建省海警船星期五（3月15日）在金门南面附近海域开展执法巡查，并称这是为了“维护包括台湾在内的中国渔民合法正当权益和生命财产安全”。大陆官媒也在当晚公布相关画面，视频中的大陆海警人员用广播向前往监控的台湾海巡舰喊话：“我是中国海警，请通报你船出发港、目的港，和来此海域目的。”

据《中国时报》报道，四艘大陆海警船当时已进入金门南面禁限制水域内，距离金门西南方约3.2海里（5.9公里），距离东南方约3海里（5.6公里），这也是大陆军警船舰首次进入台方禁限制水域。

台湾海巡署随后发新闻稿证实此事，并称海巡艇全程严密伴航、广播驱离与监控，直到大陆海警船航出禁限制水域。

大陆海警隔天（3月16日）再度出动四艘航舰编队，航入金门禁限制水域。台海巡署说，台方水域海上交通过往船只频繁，又多属狭窄水域，呼吁大陆停止类似行为，以免肇生海事事故，同时首度公开广播驱离大陆海警船的视频画面。

路透社引述一名要求匿名的台湾高级安全官员说，“北京一边骚扰台湾，一边要求台北协助处理海上事故”，所释出的信号令人困惑。该官员说，大陆海警船进入金门禁限制水域的举动没有带来实质性的安全威胁，却使局势更加复杂。

他说：“我们感到莫名其妙……我们昨天试图拯救他们的渔民，今天他们却张牙舞爪。”