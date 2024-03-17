香港特稿：当普通话日渐普通化 港味流失重寻自身定位

香港成为英国殖民地后，在百年间慢慢形成中西合璧的香港文化。自香港回归这20多年以来，无论是在社会文化、生活习惯，还是政治体制等方面，都越来越大陆化。有学者警示本来是深度嵌入区域、嵌入国际的香港正“快速孤岛化”，但也有专家认为，最重要的是香港要找到适合自己的定位和机遇。

维多利亚海港是香港著名的地标，位于香港岛和九龙半岛之间，港阔水深，被称为世界三大天然海港之一。在尖沙咀一边沿着维港海滨长廊漫步，对岸港岛区美丽的城市天际线，还有在维港穿梭行驶的船舶，构成了一幅吸引眼球的画面。

不过，经常在尖沙咀海边散步的港人会发现，维港周边环境出现了一些微妙变化，以前对岸标志性的高楼大厦经常展示很多跨国企业的广告，近些年大部分换成中国企业广告。乍看之下，景观和中国大陆城市没有太大的分别。前几个月，甚至有大陆网民调侃，提议将名字富有殖民地色彩的维港，改名为延安港，在网络上引发了一阵热烈的讨论。

香港19世纪中叶成为英国殖民地之后，西方文化开始传入香港。之后的百多年间，中西文化在香港不断发展和互相影响，慢慢形成了中西合璧、独特的香港文化。维港改名的小风波虽然只是网上炒作，作为一些人茶余饭后的谈资，不过也间接印证了，在不少人眼中，香港有逐渐中国大陆化的倾向。