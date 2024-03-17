前资深外交官：美国不会利用台湾问题引战削弱中国

随着美国大选开跑，中美关系将如何变化引发外界关注，曾任美国驻中国临时代办的阮大为（David Rank）星期六（3月16日）在台北出席座谈会时指出，美国不会利用台湾问题引发战争来削弱中国，而是要避免北京将解决台湾问题，放上待办日程。

台湾长风基金会星期六举办“美国对中国的大战略”讲座，邀请耶鲁大学杰克逊全球事务学院全球安全研究项目执行主任维滕斯坦（Edward Wittenstein）、资深外交官阮大为，与马英九政府时期的行政院长江宜桦、国安会秘书长苏起共同座谈。

在访问台湾前，维滕斯坦等人带领耶鲁大学杰克逊全球事务学院访团，在北京进行为期四天的访问。期间除了在中国人民大学进行了一场关于中美关系挑战的交流外，也与一些中国前任军事、外交官员会面。

谈及这次北京行，维滕斯坦星期六在座谈时说，此行多次听到陆方提及“不可以把台湾问题留到下一代”的说法。 尽管陆方并未提到具体时间表，但他仍为此感到担忧。

他也提到，这次访问北京时，上至政府官员、下至出租车司机都对中国经济感到忧心，而经济表现下滑更可能影响中共执政合法性，美国与台湾要密切关注北京是否可能借由台湾问题，转移内部注意力。

阮大为则说，如今应对中国的挑战可能是美国民主、共和两党少数几个共识之一。他认为，当前美国和台湾的目标，应是尽可能地让台湾问题不要出现在中国大陆领导人的待办清单上，“让他优先处理许多其他的烦恼”。

他在问答环节进一步指出，一个负责任的外交政策制定者，不会试图借由台湾问题来挑衅中国，甚至挑起战争削弱中国。

阮大为说，类似2022年时任美国众院议长佩洛西访台，乃至台湾宣布独立等行为，无一不是逼迫北京表态的行为。若要避免北京将解决台湾问题排上日程，就应该避免这些行为。

但他也认为，美国要让北京更难应对台湾，因此包括像提高台湾自卫能力这样的事，虽然可能惹怒北京，还是要继续进行。

阮大为目前是耶鲁大学资深研究员，他曾经在美国国务院服务了27年，通晓汉语、法语等多种语言。他曾经在北京、台北、上海任职，2016年出任美国驻华大使馆临时代办（相当于代大使），隔年因不认同时任总统特朗普退出《巴黎协定》而辞职。

维滕斯坦也认为，台海之间的冲突对全世界都是绝对的灾难，华盛顿不会有任何人会认为那是可行的方向。

他并以第一次大战前的状态形容当前台海情势，指北京会持续运用灰色地带战术，例如在网络领域，或在具争议的海域引发风险，借此测试各国的反应。

苏起在座谈中质疑美国高估台湾人打仗的意愿，并指美国“若继续相信台湾和乌克兰有一样的作战意愿，那是犯很大的错误”。维滕斯坦回应时说，提升台湾民众的风险防卫意识，并不是要火上加油，而是要让大家不要自满。

阮大为则坦言，如果台湾人自己都不愿意捍卫台湾，那么期望美国人这样做是不合理的。