台学者：台湾应在金门常态化部署大型海巡船

（台北综合讯）中国大陆快艇在金门海域翻覆导致台海两岸灰色地带冲突隐忧加剧，有台湾学者建议，台湾应在金门常态化部署大型海巡船。

《自由时报》报道，台湾的国家政策研究基金会副研究员揭仲说，金门接近中国大陆海域，陆方进入金门的“禁止、限制海域”比跨越台海中线容易，同时金门多配属百吨小船，在对抗数量多且大的中国大陆海警船上有劣势。

揭仲建议，台湾应在金门常态化部署一艘大型海巡船，若无空间停靠，应在金门后方常态待命，陆方才会有所忌惮，否则会步步进逼。

金门海域在2月14日和3月14日发生中国大陆船只翻覆事故。大陆海警船在3月15日和3月16日连续两天航入金门禁限制水域，开展执法巡查。

揭仲说，大陆海警若逐步站稳金门常态化执法，接下来可能就会聚焦台海中线以东。他认为，台湾应持续在台海及金门等海域维持有效执法，与大陆海警等官方船遭遇时，不主动挑起冲突，但应执行必要程序。

另据联合新闻网转载中央社报道，揭仲说，“接下来担心的是，中共下一个目标是在海峡中线以东建立管辖事实”。

揭仲认为，目前北京尚未在海峡中线以东执行管辖事实，推估其在等一个时间点，或许是政治事件或意外事故，台湾总统当选人赖清德5月20日就职演说内容也可能成为其改变现状的理由。

在大陆船只3月14日于金门海域沉没的同一天，马祖地区也发生一起大陆渔民落海事故。

台湾行政院长陈建仁17日说，台湾有法治、人权且讲求国际救援，发生相关意外事件会提供援助，但两岸对这些措施应该要做务实、合理的安排，“不要单方面破坏双方的尊重与对等的关系”。