叫停一年后 中国证实与斐济恢复警务合作

（苏瓦／北京综合讯）太平洋岛国斐济在叫停与中国的警务合作一年后，决定恢复两国警务合作。

中国驻斐济大使馆证实上述消息。据中国中央广播电视总台报道，该台记者星期天（3月17日）从中国驻斐济大使馆了解到，中斐警务合作已重回正轨。

英国《卫报》此前于3月15日报道，斐济内政部长蒂科杜阿杜阿（Pio Tikoduadua）说，经过12个月的审查，斐济已恢复与中国的警务合作协议。

蒂科杜阿杜阿受访时说，两国接下来将决定如何执行这项协议，包括双边警务人员交流等。但他强调，目前只会有斐济警察在中国接受培训，不会有中国警察进驻斐济警察部队。

斐济于2011年与中国签署警务合作协议。该协议允许斐济警察在中国接受培训，中国也可派遣警察前往斐济交流。同时，协议还涉及情报交流、互访、培训和设备供应等领域。

不过，斐济新任总理兰布卡2022年12月上台后曾表示，他对斐济和中国在价值观和司法制度上的不同感到担忧。他在上台仅一个月后，就宣布终止与中国的警察培训计划和交流协议。

中国近年来积极开展与太平洋岛国的警务合作，包括去年7月与所罗门群岛签署为期三年的警务合作协议，同年12月中国-太平洋岛国警务培训中心正式揭牌；基里巴斯官员上个月透露，中国的制服警员已进驻该国，参与社区警务和犯罪数据库项目。

传统上太平洋岛国的警务工作，主要是依靠国际合作伙伴，尤其是澳大利亚和新西兰提供资源。中国在该地区积极扩大影响力，引来澳大利亚、新西兰和美国的警觉。

澳大利亚太平洋部长康罗伊上月接受路透社采访时曾说，中国在太平洋岛屿的治安方面不应发挥任何作用，澳洲将培训更多当地安全部队来填补太平洋岛国的缺口。

美国国务院东亚与太平洋事务助理国务卿康达，星期四（3月14日）在参议院外交委员会的听证会上重申，太平洋岛国与中国达成协议是危险的，并称美国在太平洋西南部岛国瓦努阿图开设大使馆刻不容缓，同时正在努力争取基里巴斯议会同意让美国设使馆。

美国参议院上周批准对密克罗尼西亚、帕劳和马绍尔群岛的71亿美元（约94.94亿新元）经济援助。作为回报，美国可在太平洋中部大片地区部署军事设施。