港府批英媒BBC报道抹黑《香港国安法》

（香港/伦敦综合讯）香港政府抨击英国广播公司（BBC）的报道以虚假指控抹黑港府维护国家安全法律。

港府星期六（3月16日）发布新闻公报称，对BBC一篇有关2019年反修例示威者被判囚的报道，以虚假指控抹黑港府维护国家安全法律，表示不满和谴责。

港府发言人说，《香港国安法》第一条已清楚订明制定该法的目的，是为坚定不移并全面准确贯彻“一国两制”、“港人治港”、高度自治的方针。发言人指BBC的报道全然无视有关条文，以虚假指控诋毁《香港国安法》削弱香港的自治权。

发言人也说，《香港国安法》针对的是进行危害国家安全的行为和活动的人，并强调危害国家安全是严重罪行，没有国家会对危害国家安全的行为和活动袖手旁观。

发言人指责BBC，“以虚假指控报道企图转移焦点，令人误以为《香港国安法》立法目的是为‘更容易检控示威者’，令人对该法产生负面印象。”

新闻公报没有具体说明是BBC的哪一篇报道。不过，BBC在星期六刊登了一篇题为《香港：演员王宗尧等12人因2019年抗议活动被判入狱》的报道。

据《南华早报》报道，BBC的报道称2019年暴发的反修例运动导致《香港国安法》出台，并称该法律使起诉示威者变得更加容易，也削弱香港自治权。

BBC后来更新报道内容，提到在《香港国安法》下，更广泛的异议行为被视为违法。BBC在报道末端注明，更新报道是为了澄清《香港国安法》的细节。

2020年实施的《香港国安法》规定，分裂国家、颠覆国家政权、恐怖主义和勾结外国势力的行为均属非法，违法者最高可判处无期徒刑。