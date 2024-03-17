时隔五年张志贤再度访华 赴四川浙江北京

国务资政兼国家安全统筹部长张志贤星期天（3月17日）起对中国进行为期六天的正式访问，这是他时隔五年再度访华。

据我国外交部星期天发布的消息，张志贤将在3月17日至22日访问四川、浙江和北京。

访华期间，张志贤将与四川和浙江的省级领导会面，并到访位于四川的新川创新科技园和位于浙江的新加坡杭州科技园。他也将在北京与中国高层领导会面。

新川创新科技园位于成都高新区，占地10.34平方公里，是新加坡与四川的重点合作项目。园区目前正重点发展5G、人工智能、新医学等创新型和知识密集型新兴产业。

新加坡杭州科技园位于杭州经济技术开发区中心地带，毗邻浙江最大的高教园区下沙大学城。进驻园区的企业主要来自信息技术、软件研发、数字经济、电子商务、文化创意等行业。

这是张志贤在冠病疫情后首次访问中国。张志贤上一次是在2019年4月以副总理兼国家安全统筹部长的身份访华。他当时到访北京、苏州、上海和延安，并在延安与时任中共政治局委员、中组部部长陈希共同主持第七届新中领导力论坛。

张志贤曾主管过多项新中之间的重要合作机制，包括担任两国最高级别双边合作平台新中双边合作联合委员会（Joint Council for Bilateral Cooperation，简称JCBC）的新方主席。

此次陪同张志贤访华的包括永续发展与环境部兼人力部高级政务部长许宝琨医生、通讯及新闻部兼国家发展部高级政务部长陈杰豪、内政部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲，以及来自各部门的官员。