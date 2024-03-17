黑龙江人大常委会副主任李显刚被查 今年落马的第12名中管干部

（北京综合讯）中国黑龙江省人大常委会党组成员、副主任李显刚涉嫌严重违纪违法，在任上被查。他是今年落马的第12名中管干部。

中共中央纪委国家监委网站星期天（3月17日）通报，李显刚涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

公开资料显示，李显刚今年61岁，曾在原农业部工作，历任农业部农村合作经济指导司农民负担管理处处长、农业部农民负担管理办公室副主任、农业部农村经济研究中心副主任等职。

李显刚于1999年调任全国人大常委会办公厅秘书，隔年专任中共中央办公厅秘书局正局级秘书。

他自2005年起调任黑龙江省，先后担任省委副秘书长，双鸭山市市长、市委书记，2013年任省政府秘书长、党组成员，2018年出任省人大常委会副主任，跻身副部级。

李玉刚最后一次公开亮相是本月初。据《牡丹江日报》报道，李玉刚3月3日至4日带队到牡丹江市调研督导安全生产等工作，并主持召开省级领导分片督导牡丹江市安全生产工作座谈会。

随着李玉刚落马，今年被查的中管干部人数增至12人。此前被查的干部包括中国地质调查局原党组书记、局长钟自然，西藏自治区政府党组成员、副主席王勇，中国国家开发银行原党委委员、副行长李吉平等。