中国证监会发布两文件加强监管上市公司 分析：旨在进一步稳市场

中国证监会同时发布两份上市公司监管文件，寄望通过持续加强监管提高上市公司质量。分析指出，新规旨在进一步稳市场，但要执行到位并不容易，也对首次公开售股（IPO）带来更大压力，当局应考虑调动市场力量参与监管。

证监会星期五（3月15日）闭市后一口气发布四份强化市场监管的政策文件，其中《关于加强上市公司监管的意见（试行）》和《关于严把发行上市准入关从源头上提高上市公司质量的意见（试行）》都涉及上市公司监管。

《公司监管意见》针对上市公司财务造假、大股东违规减持等行为提出18项措施，要求加强信息披露监管，严惩业绩造假；防范绕道减持，维护市场信心；加强现金分红监管，增强投资者回报；推动上市公司加强市值管理，提升投资价值。

《发行上市意见》旨在规范IPO行为，包括严把拟上市企业申报质量，对财务造假、虚假陈述、粉饰包装等行为严肃追责；实施新股发行逆周期调节，加大对拟上市企业的随机抽取和现场检查力度，进一步从严审核未盈利企业等。证监会也研究要求拟上市企业在招股说明书中承诺，若上市后三年内业绩大幅下降，将延长股份锁定期。

上述新规呼应了证监会主席吴清本月初在中国两会（全国人大、政协年会）期间关于严把IPO入口的承诺。证监会首席风险官、发行司司长严伯进在星期五的发布会上披露，证监会将把对IPO企业的现场检查覆盖率提高至三分之一。

此外，证监会也分别针对加强证券公司和公募基金等行业机构监管，以及加强证监会系统自身建设发布文件。

在国有基金托底和监管“稳市场”措施带动下，中国A股在2月初触底后持续反弹。截至星期五闭市，A股基准指数上证综指已全面收复年初失地，今年来累计涨幅超过3％。

但也有观察人士担心，当局持续收紧监管可能会进一步降低A股，尤其是IPO市场的活跃程度。

据普华永道（PwC）统计，去年A股IPO数量下降26％至313家，融资额滑落39％至3564亿元（人民币，下同，671亿新元）。这家会计审计公司预计今年A股IPO数量再降至200至240家，融资额介于1600亿元至1900亿元。

新加坡管理大学李光前商学院副教授傅方剑接受《联合早报》访问时分析，去年落地的全面注册制降低了上市门槛，证监会寄望通过加强事后监管确保上市公司水准，出发点是好的。但目前监管主体还是政府机构，“一是要关注的事项太多，难免有疏漏；二是监管成本太高，也难以保证没有利益输送”。

傅方剑建议监管机构借鉴美国经验，让市场各方都参与监管，例如允许小股东更容易起诉上市公司，让第三方会计师和评级机构履行监督职责。“新出台的政策里已有一些相关条例，证监会在这方面还可以进一步放权，更好地调动市场力量。”