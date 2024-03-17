中国四川云南连发山火 三名扑火人员身亡

（雅江/临沧综合讯）中国四川、云南两地过去几天接连发生山火。云南明火扑灭后隔天又复燃，三名扑火人员身亡；四川火势蔓延迅速，已转移民众4903人。

综合新华社、四川新闻网等报道，四川省雅江县呷拉镇白孜村星期五（3月15日）发生森林火情，隔天（16日）下午因火场突发七到八级大风，火势迅速扩大蔓延，火场面积急速扩散，形成由南向北三个火场。

截至星期天（17日）凌晨2时，当地已派出现场扑救人员930人，途中增援775人，直升机八架；截至上午10时，暂无人员伤亡报告，起火原因正在调查；截止下午2时，已转移民众1336户、4903人。

中国国家森防指办公室已派出由应急管理部、国家消防救援局、国家林草局组成的工作组赴现场协调指导火灾扑救工作。

此外，云南省临沧市临翔区圈内乡斗阁村星期六（16日）傍晚8时也发生森林火情，经110人扑救，明火已于当晚11时被扑灭。过火面积约5.33公顷。不过隔天山火突然复燃，截至傍晚6时火情仍未得到控制。

临沧山火扑救过程中，有三名扑火人员身亡。临沧市政府透露，三人分别是斗阁村村委会一副主任、斗阁村一村民小组的小组长、圈内乡服务中心负责林业的主任，均为基层干部。

中国国家防灾减灾救灾委员会办公室、应急管理部本月初曾发布全国自然灾害风险形势，其中提到，四川、云南部分地区森林火险等级为高度危险。