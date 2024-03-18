台湾一岁童遭认证保姆虐死 卫福部长道歉

台北市一岁10个月大男童刘皓剀（昵称剀剀）遭官方认证的保姆虐待致死，台湾卫生福利部长薛瑞元表示政府人员处理态度有偏差，承认卫福部督导不周，为此向社会道歉。

虐童案引起社会与朝野政党高度关注，薛瑞元星期一（3月18日）到立法院进行专案报告时说，他愿意私下向受害男童家属道歉、安慰并提供后续必要协助。

剀剀在去年平安夜（12月24日）过世，即今年1月13日总统大选的20天前，但公众都蒙在鼓里，直到3月10日火化后，家属友人在脸书谴责保姆才公开，震惊全台。

男童出生前生父就失联，出生后母亲犯案潜逃，家住新北市的外婆先将他交给附近的保姆照顾，但因经常拖欠保姆费，便向新北市申请出养。所谓出养，即把孩子送出，委托当局安排找人寄养。新北市随后委托卫福部认证的儿福联盟寻找寄养家庭，在等待寄养家庭的空窗期，儿福联盟先在去年9月1日把男童交给刘姓保姆照顾。

剀剀随后遭受近四个月非人待遇，据调查，他10根手指甲被拔光、四颗乳牙被打断、下体淤青发黑、额骨和骨盆凹陷变形，据称每天只喝一两杯馊水充饥。

儿福联盟声称，负责社工从9月到11月的每个月都上门访视男童；台北市社会局也在9月底上门探望过他，但居然无人警觉男童处境堪忧。儿福联盟的女社工、涉嫌虐童致死的刘姓保姆和同住妹妹都已被逮捕。

在质询过程中，国民党立委王育敏透露，去年台湾的儿童虐待案件高达2万8000起，过去三年共66名儿童惨遭虐死，分别是去年25起，前年14起和大前年27起，说明这已是系统性社会安全网漏洞问题。

执政的民进党立委林淑芬则批评卫福部的机制不合理，因为卫福部委托儿福联盟等机构向出养孩子的家庭收取收养评估费，又要在找到寄养家庭前为他们安排临时保姆，就会为了省钱而找便宜的保姆，导致孩子陷入风险中。她批评这个设计是“社会漏洞网”“把小孩推入深坑里”。

薛瑞元在检讨报告时承认，若由同一个机构来负责收养评估、决定收养前的安置和付费给保姆，会有利益冲突问题。因此未来的收养评估、付费都会由地方和中央政府办理和协助。不过，卫福部的检讨报告太简略，朝野立委一致决议退回，要求详尽重写，一周后再提交。