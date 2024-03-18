王毅访新西兰 强调加强两国战略沟通

（惠灵顿综合讯）中国外长王毅在新西兰访问时强调，面对错综复杂的国际局势，需要与朋友合作。新西兰副总理兼外长彼得斯则对南中国海和台海日渐加剧的紧张局势表达关切。

法新社报道，王毅星期一（3月18日）与彼得斯举行闭门会晤，开启了对新西兰与澳大利亚的“外交闪电战”。这是中国外长时隔七年再次访问上述两国。

王毅在会晤开始之前发表讲话说，面对当前错综复杂的国际局势，中国愿同新西兰就共同关心的国际和地区问题加强战略沟通。他也说，中国将与新西兰共同努力，维护地区与世界的和平与稳定。

王毅也说，中国与新西兰的关系发展顺利，相信中新关系将继续走在中国同发达国家关系的前列。

新西兰与美国、加拿大、英国、澳大利亚组成五眼联盟，各国之间共享情报。在五眼联盟中，新西兰被视为对华态度较温和。不过，近年来由于台湾问题和南中国海等问题持续发酵，新西兰也越来越多地公开发声。

中国则是新西兰最大的贸易伙伴，新西兰的肉类、葡萄酒、牛奶和木材一直受到中国消费者的欢迎。

路透社报道，彼得斯在与王毅会唔后发文告说，双方讨论了太平洋地区贸易、商业和安全课题，也谈及意见分歧的领域，包括人权议题及新疆、香港和西藏局势。

文告也说，“我们强调新西兰与中国在一个安全繁荣的印太地区的共同利益，并对南中国海和台海日渐加剧的紧张局势表达关切”。

这是新西兰保守派国家党2023年10月赢得选举以来，两国外长首次会晤，他们之前仅通过电话。

王毅还与新西兰总理陆杰锋和贸易部长麦克莱进行简短会面。他周二将飞往澳大利亚，会见澳大利亚外长黄英贤，举行第七轮中澳外交与战略对话，并于周三在堪培拉与商界领袖举行圆桌会议。