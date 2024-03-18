中国首两个月工业生产数据优于预期 但房地产开发投资继续下降

（北京综合讯）中国今年前两个月工业生产数据和社会零售额的增长超出市场预期，标志2024年开局良好。不过，房地产开发投资继续下降，仍是拖累经济和信心的主要因素之一。

中国国家统计局星期一（3月18日）公布，今年1月至2月，全国规模以上工业增加值同比增长7%，比上年12月加快0.2个百分点。路透社报道指出，这也是近两年来的最快增长。

衡量消费的指标——社会消费品零售总额同比增长5.5%，低于12月的7.4%，但仍高于路透社此前预测的5.2%。此外，同期的固定资产投资增长4.2%，货物进出口同比增长8.7%。

彭博社指出，超出预期的数据显示中国政府去年底加大经济刺激力度后，经济取得发展动力。数据也增加了投资者的乐观情绪，沪深300指数星期一上涨0.94%，恒生中国企业指数上涨0.48%。

不过，报道也引述分析师提醒说，1月和2月的数据受到农历新年假期消费和旅游上涨的影响较大，不一定能持续，要达到全年经济增长5%的目标，仍需要更多的货币和财政政策支持。

分析师也担忧，当前的强劲数据可能会让政策制定者放松，不急于进行刺激计划，导致下一步增长缺乏动力。

中国国家统计局新闻发言人、总经济师、国民经济综合统计司司长刘爱华星期一在发布会上说，1至2月中国国民经济持续回升向好，但外部环境复杂性、严峻性、不确定性上升，国内有效需求不足问题犹存，经济持续回升向好基础还需巩固。

统计局：中国房地产市场仍在调整转型中

房地产仍是拖累中国经济的风险因素。统计局数据显示，今年前两个月，中国房地产开发投资同比下降9%。从销售来看，1至2月中国新建商品房销售面积同比下降20.5%，销售额下降29.3%。从价格来看，2月70个大中城市各线城市的商品住宅销售价格环比降幅总体继续收窄，同比继续下降。

刘爱华说，综合上述数据，中国房地产市场目前仍处于调整转型中。

瑞联银行驻香港高级亚洲经济学家卡萨诺瓦（Carlos Casanova）对彭博社说：“好于预期的数据掩盖了隐藏的风险。政府仍需要重点关注如何稳定住房需求。”