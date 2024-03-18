一周打“四虎” 中国公安部首任反恐专员刘跃进落马

中国官方在全国“两会”（人大、政协年会）上周闭幕后加码反腐，一周以来已有“四虎”被查。已卸任四年的公安部首任副部级反恐专员刘跃进，本周被通报落马，成为2022年中共二十大后、公安系统第二名落马高官，今年落马的中管干部升至13人。

中共中央纪律委员会星期一（3月18日）发布刘跃进被查的消息。上一名落马的公安系统高官是广东原副省长、公安厅长李春生，于2022年12月主动投案，接受审查调查。

公开资料显示，65岁的刘跃进生于广西桂林，是湖南宁远人，毕业于西南政法学院刑事侦查专业，拥有法学学士学位。他长期在公安系统任职，最早在天津市公安局工作，官至副局长兼刑侦局局长，后调入公安部，曾任公安部办公厅主任、公安部禁毒副局长（正局级）等职。

曾侦破“湄公河惨案” 成为电影《湄公河行动》原型

在公安部禁毒局长任上，刘跃进曾负责2011年10月轰动一时的“湄公河惨案”，以专案组组长身份，破获金三角中国船员遇袭案主犯糯康而声名鹊起。该案还被拍成2016年上映的电影《湄公河行动》，由香港导演林超贤执导。

2014年11月，刘跃进担任公安部部长助理，时任公安部长是郭声琨。隔年5月，刘跃进担任国家禁毒委副主任兼国家禁毒委办公室主任，并于年底出任公安部首任、也是至今唯一一任的反恐专员，跻身副部级，位列公安部领导班子。

从2018年至2023年，刘跃进担任全国政协委员、外事委员会委员。

2020年6月，公安部官网更新领导信息栏目，刘跃进简历被撤下，显示他已离任。

在刘跃进落马前，中国官方持续锁定金融、国企、能源、医疗等六个领域加码反腐。中纪委13日至17日已先后通报国家开发银行原副行长李吉平、中海油原总经理李勇、黑龙江人大常委会副主任李显刚落马的消息。

中纪委上周也公布最新数据，显示去年对国资央企管理干部立案审查调查411起，给予中共党纪政务处分375人次，移送司法机关109人，相关数据较往年同期均有大幅提升。

北京大学公共政策研究中心副主任庄德水分析，官方瞄准权力集中、资金密集、资源富集的重点领域重拳反腐，旨在关乎国计民生的重点领域加码反腐、形成震慑。

作为国务院批准成立的特大型国企，也是中国最大海上油气生产运营商的中国海洋石油集团，上周五（15日）成为国资央企反腐最新目标，已退休三个月集团原总经理李勇被通报落马。

公开信息显示，61岁的李勇曾在中海油体系工作近36年，其中在中海油工作近11年。他2020年9月出任中海油集团总经理，去年12月到龄退休。

官方上周加码反腐之际，八家央企也迎来一波密集领导层人事调整。李勇落马同日，中海油副总经理周心怀被宣布升任总经理。

重庆常务副市长陈鸣波上周五则接替中国航天专家吴燕生，履新中国航天科技集团董事长。

吴燕生去年12月底被撤销全国政协委员资格，尽管官方未披露具体原因，但外界普遍认为，他可能因卷入火箭军腐败案而被处置。

另据经济观察网报道，中国工程院院士、北京积水潭医院原院长田伟，上周因涉贪被带走调查，是首位院士卷入去年掀起的医疗反腐，被视为“标志性的案件”。