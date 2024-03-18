金门钓客出海失联 中国大陆海警救起

（金门综合讯）两名金门钓客出海钓鱼后失联，后来被中国大陆海警救起并转交金门。

台湾《联合报》报道，两名钓客星期天（3月17日）上午11时半左右乘波特船出海，后来海雾袭来。波特船（Porta-bote）是一种可折叠的小型载具。

钓客家属称两人在下午3时多失联，后于傍晚6时半通报金门海巡队。由于海雾笼罩，金门海巡队在晚间无法立刻出海寻找，只能在附近岸际持续用强光与雾笛警示。

消息人士称，钓客家属在星期一凌晨三四时接到两人报平安的电话。两人说，由于浓雾迷航，加上船只油料耗尽，船只漂到围头一带，被中国大陆海警救起。

大陆央视新闻报道，福建省海上搜救中心3月17日半夜接台湾中华搜救协会通告，当日有两名金门人员出海海钓未归，福建多部门展开搜救。18日凌晨4时15分左右，两人在泉州围头湾水域被大陆船只救起，初步检查身体状况良好。厦门海上搜救中心等部门18日上午在海上把两人转交给金门方面。

《联合报》引述钓客称，两人运气不错。现在两岸关系不佳，禁限制水域外都是中国大陆海警，两人因此幸运获救，否则以星期天晚间的天候与海象状况，两人可能早就凶多吉少。

金厦海域2月发生翻船事故，导致中国大陆渔船上两人死亡，至今仍无法善了。另一艘大陆渔船3月14日在台湾金门东碇岛西南方1.07海里（1.98公里）处触礁沉没。马祖附近海域则在同一天发生大陆渔民落海事件。