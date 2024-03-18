台湾太阳花学运十周年 学运领袖林飞帆致歉：让大家失望了

台湾在2014年发生太阳花学运，两岸自此中断服务贸易、货物贸易谈判，当年参与学运的民间团体星期一（3月18日）举办学运十周年晚会，重申诉求。当年的学生领袖林飞帆则在会中致歉，称十年下来，在不同的位置上，都有让大家失望的地方。

太阳花学运起因于时任国民党立委张庆忠2014年3月17日在立法院联席会议上，前后时间仅花30秒就宣布《海峡两岸服务贸易协议》送交立法院院会存查，引发黑箱作业质疑。众多大学生与公民团体隔天晚间冲入立法院并占领议场，持续长达585个小时。

这是台湾首次发生最高立法机关遭民众闯入、占领，也是台湾从1980年代以来最大规模的“公民不服从”运动。

台湾30多个民间团体星期一在立法院群贤楼外，举办学运十周年晚会活动，并提出“反对重启服贸货贸、拒绝中国政经胁迫”声明，呼吁台湾新政府、新立法院应拒绝重启与中国大陆的服贸、货贸谈判，也应与公民团体进行全面政纲对话。

这场晚会从傍晚6时30分开始，到晚间10时左右结束，现场约有数百名民众参与。为了防范民众再度占领立法院，当天下午周边就已架起拒马，并部署警力戒备。

台湾民间团体3月18日在立法院旁举办太阳花学运十周年晚会，并在现场播放十年前的学运纪实视频。（缪宗翰摄）

包括当年担任太阳花总指挥的前民进党副秘书长林飞帆在内的多名运动参与者，也在晚会上发表演讲。林飞帆更在台上，以个人身份向学运参与者致歉。

他说，过去这十年来，有很多朋友期待可以做更多事情，“但是十年下来，我们在不同的位置上，都有让大家失望的地方，所以我要跟大家说一声对不起”。

除了十周年晚会外，相关民团过去两天也举办多场座谈，反思学运成果与不足。

台湾中正大学社会福利学系教授吕建德前一天就提出，太阳花学运仍是一个未完成的政治计划，虽降低台湾面临的“中国因素”，却衍生青年世代转向民粹主义。

对于太阳花十周年，当年的马英九政府人士大多低调未对外评论，只有时任总统府副秘书长、现任马英九文教基金会执行长萧旭岑接受台湾新闻网站《上报》专访时，以“无诚无法，自误误国”形容当年这场运动。

他并痛批绿营以学运外衣来包装政治运动，达到政权更迭的实质私利，耽误台湾社会的进步。萧旭岑更质疑，民进党政府执政已过八年，太阳花运动的“反黑箱”“订定两岸协订条例”两项目标都没有达成，说明这些学运领袖的诉求都是骗人的。

台湾民间团体3月18日在立法院旁举办太阳花学运十周年晚会， 民众高举“反对重启服贸货贸，拒绝中国政经胁迫”的标语。（缪宗翰摄）

至于当年被视为“学运导师”的现任民众党立委黄国昌，3月17日则在脸书批评民进党拖延《两岸缔结协议处理及监督条例》立法。

不过，由于他去年退出学运参与者发起的政党时代力量，转投台湾民众党，且主张与国民党合作推动法案，也被当年战友批评背叛学运。