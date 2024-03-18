张志贤与中共四川省委书记王晓晖会面 肯定新川深厚关系

正在中国访问的国务资政兼国家安全统筹部长张志贤说，乐见赴四川投资的新加坡企业正在探索人工智能、生物科技等新领域；两地企业也在航空、工业自动化等产业加强合作，这些都是新川正积极投资的新兴领域。

张志贤星期一（3月18日）在成都与中共四川省委书记王晓晖会面，双方肯定了新加坡与四川在商业与投资、文化与民间交流上的深厚关系。

张志贤在开场白中说，很欣慰看到很多新加坡企业到四川发展，它们不仅投资房地产等传统行业，也涉足人工智能、生物科技、医疗保健等领域。他见到的一些企业人士与创业者，也都对四川和成都的前景表示乐观。

他也说，四川正大力投资新兴科技领域，新加坡与四川，尤其是成都的企业有良好的合作，包括在航空、工业自动化、人工智能、生物科技和医药等行业加强合作。

“这些都是四川和新加坡正在投资的新兴增长领域。我们也期待未来有机会与四川合作，希望两地企业能更紧密合作。”

王晓晖在会面中形容张志贤是“新加坡资深的政治家”，“长期致力于中新友好”。

他向张志贤详细介绍了四川的发展，包括在能源、产业发展、科教、文旅、交通等方面的优势，以及中央对四川在全国发展大局和西部大开发中的特殊定位。

四川今年设定的经济增长目标为6％左右，比中国全国经济增长目标高一个百分点。

王晓晖坦言，除了发展较好的成都，四川仍有大片地区自然条件较差、发展水平较低，四川还有较多自然灾害，在这样的背景下，要实现6％左右的增长目标，“压力还是蛮大的”。

他说：“所以除了我们自己努力外，也希望加强跟各方面合作，特别是加强与新加坡的合作……新加坡不但有资金、技术的优势，而且有很多好的理念，很多好的经验值得我们学习。”

王晓晖在2022年到四川出任省委书记前，长期在中共中央宣传部工作，担任过中宣部常务副部长。在开场白中，他提到：“我本人对新加坡怀有特别的好感。”

1992年邓小平南巡时提出要借鉴新加坡经验，中国随后掀起向新加坡学习的热潮。1995年底，时任中共政治局委员、中宣部部长丁关根组织宣传文化领域的部长访新，学习新加坡经验。

王晓晖忆述，部长们回国后每人都写了一篇介绍新加坡管理经验的文章，当时他也协助上级领导写过一篇关于新加坡社会管理经验的文章，当中总结了新加坡最重要的两条经验——依法治国和从严管理。

王晓晖也记得，2010年至2011年左右，他也曾带团到新加坡考察，了解新加坡的精神文明、核心价值观建设，以及智库发展。

张志贤在回应时赞扬川菜、大熊猫、以及四川的人才、资源禀赋等非常具有特色。他还打趣说，这次到访让他很好地更新了对四川发展的了解，他也想借鉴王晓晖的经验，回去后让随行的团队成员每人写一篇文章。

张志贤星期一也参访了成都天府国际生物城、新川创新科技园、航空技术服务企业海特集团，以及新加坡能源集团为成都武侯国际城市设计产业中心打造的能源解决方案项目。

国务资政兼国家安全统筹部长张志贤（右六）星期一（3月18日）参访位于成都的新川创新科技园。通讯及新闻部兼国家发展部高级政务部长陈杰豪（右三）和内政部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲（右四）也随同参访。（杨丹旭摄）

2012年启动建设的新川创新科技园是新加坡与四川的重点合作项目，园区近年来重点发展5G、人工智能、大数据、网络安全等产业，吸引不少新加坡企业进驻。

总部位于新加坡的工业智能化企业英纳智能（Innowave Tech）2019年落户新川创新科技园，这家企业主要为先进制造领域的跨国公司提供智能解决方案，提升生产力、降低产品缺陷。

公司创始人兼总裁徐劲松受访时说，到成都设办事处，从事研发和运营业务，主要考虑到成都生活成本较低，而且人才集中。他也说，近年来中国的制造业向西部转移，成都的制造业发展快速，公司希望能抓住这个机会。