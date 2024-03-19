民调：台过半民众期待蓝绿白联合组阁

台湾民意基金会最新民调显示，过半民众期待朝野三大政党共组超大联合政府，最不能接受民进党单独组阁。不过，受访学者认为，台湾政党和解与合作的前景不容乐观。

在1月13日总统与立委选举后，民进党（绿）在总统得票率和立法院席次“双不过半”，面对在野的国民党（蓝）和民众党（白）制衡。立法院已在2月1日开议，候任总统赖清德与新内阁则将在5月20日就职。

台湾民意基金会星期二（3月19日）公布针对选后新政局展望的民调，发现在20岁以上的台湾人中，54.4%同意由蓝绿白三党合组“超大联合政府”（Grand coalition），只有36%反对。另有40.3%民众的第二选择是蓝绿联合政府、过半或52.1%不同意民进党单独组阁。

负责设计和判读民调的政治学者、台湾民意基金会董事长游盈隆教授接受《联合早报》采访时说，目前台湾民意显然跑在政治人物前面，短期内三大政党恶斗的情况和情绪仍在，台湾社会最不能接受但也最可能成真的是“民进党一党单独组阁”。

他说，可预见执政党将面对在野党强烈抵制，也站在主流民意对立面，“一场新而可观的政治风暴将成形”。

民众党主席柯文哲3月14日应邀与台湾总统蔡英文进行“蔡柯会”，称希望建立政党良性互动平台。不过，即将掌权的民进党主席赖清德、最大在野党国民党主席朱立伦都没有参与，三党领袖赖、朱、柯也没提过准备在近期会面或沟通。

游盈隆点评，蔡英文在执政八年的尾声才“临别秋波”邀在野领袖沟通，象征意味多过实质作用，目前也没有迹象显示未来的蓝绿白领袖关系会走向和解与合作。

针对2月14日发生的金厦海域翻船事件冲击两岸关系，延烧一个多月，真相未明也未善后，46.4%受访民众不满意台湾政府的处理方式，比32.1%满意多了14.3个百分点。

游盈隆分析，民调结果传达清楚信息，即多数台湾民众对政府处理此事的表现不以为然、感到失望，政府有责任说清楚讲明白事情的真相，尽快厘清并解决。