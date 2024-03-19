金马水域纷争 分析：模糊化应处或能缓事态

针对大陆海警船持续在金马水域对台施压，台湾防务学者认为，两岸过去默认的金门、马祖禁限制水域，与国际法的领海概念存在差异；如今原有的默契被打破又难以谈判解决，台湾现阶段只能模糊化应处以缓事态，同时扩编海巡编制因应。

自2月14日，一艘中国大陆渔船在金门海域遭台湾海巡查缉而翻覆，造成两人死亡后，大陆海警船便多次驶入金门禁、限制水域，期间更出动原为解放军海军导弹护卫舰、排水量超过2000吨的2202、2203号海警船，对台施压意味浓厚。

就在情势持续紧绷之际，金门与马祖上星期又连续发生两起大陆渔民捕鱼落海，造成二死三失踪的意外。3月17日再传出两名金门钓客搭船出海后失踪，被大陆海警救起后，原定星期二（3月19日）将人员送回，才发现其中一人为台湾现役军人，令事态更加复杂。

台湾国防安全研究院国防战略与资源研究所副研究员黄恩浩，星期二在政治大学东亚研究所演讲时指出，北京近年积极派遣武警部队，参与反恐国际论坛与跨国反恐联合演习，并重新修订《海警法》与《海安法》，显示积极扩展对外作为，又以旗下的海警部队最为明显。

他说，在此前提下，台湾海巡面临的压力恐怕是持续的，而台湾海巡在金门、马祖水域执法时也面临结构性困难。

首先，台湾在1992年10月7日首先依《两岸人民关系条例》第29条公告金门、马祖限制或禁止水域范围；同年12月底公告台湾领海基线范围时，则未将金门、马祖包含在内。

黄恩浩指出，由于金门、马祖距离大陆太近，禁限制水域基本上与大陆划设的内海范围重叠，且禁限制水域又与国际法的领海概念有落差，台湾海巡执法时存在一定程度两难，往往是仰赖两岸默契分界。

他认为，这次渔船翻覆事故让北京找到突破口，在法理层面进一步对台施压。此外，大陆光是千吨以上的海警船就有130艘，海警部队更已扩编到约两万人；相比之下，台湾海巡船只总共就130艘左右，编制约1万多人，体量上面临的压力不小。

黄恩浩指出，在现阶段两岸难以谈判划界的情况下，台湾较可行的方法，是争取维持一定模糊空间，让事态趋缓，同时尽快扩编海巡编制，因应未来可预见的频繁施压。