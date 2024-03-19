张志贤：不探望叻叻 四川行不完整

两个月前从新加坡返回中国的大熊猫叻叻见到远道而来的“老朋友”了。

正在中国访问的国务资政兼国家安全统筹部长张志贤一行，星期二（3月19日）前往距离成都市区约一个多小时车程的中国大熊猫保护研究中心都江堰基地探望叻叻。

张志贤在结束四川行前在脸书上载叻叻的视频，并写道：“不看望叻叻，四川行就不能算完整。很高兴看到两岁七个月大的叻叻快乐健康，有88公斤了！”

叻叻目前与比它小一个月的中国土生土长双胞胎“兄妹”青仔和青宝同住。张志贤一行星期二上午抵达时，叻叻正和青仔、青宝一起吃竹子早餐。

据熊猫中心都江堰基地主任张贵权介绍，叻叻回到中国后适应得很好，与小伙伴相处融洽。由于还不到三岁，基地安排它与两只同龄大熊猫同住，学习与其他大熊猫相处、社交，这也能为它在成年后参与繁殖做准备。

一般上，雌熊猫大约在五岁可参与繁殖，而作为雄熊猫的叻叻则会再晚一两年。

大熊猫叻叻（前）目前与和它同龄的双胞胎“兄妹”青仔（中）和青宝（后）同住 ，学习与其他大熊猫相处。（杨丹旭摄）

叻叻每日睡觉超过10小时，餐食包括竹子、窝窝头、苹果、胡萝卜等。工作人员定期给叻叻检查身体，也对它进行站立、坐、侧卧等行为培训。叻叻的体重已达到88公斤，按照目前的体格，未来可能长到130公斤。

叻叻是旅新大熊猫凯凯和嘉嘉在2021年8月14日诞下的幼崽，也是首只在新加坡出生的大熊猫。

凯凯和嘉嘉也都来自四川。根据协定，凯凯和嘉嘉在新加坡诞下的大熊猫属中国所有，两岁时必须送返，参与大熊猫繁殖计划。叻叻去年12月13日最后一次与新加坡公众见面，在新加坡隔离约一个月后，今年1月16日返回四川。

经过检疫隔离后，叻叻在3月7日首次公开亮相，新加坡驻成都总领事陈知恩当时也特别前往基地探望。据基地工作人员介绍，叻叻开始接受访客后，已有一些来自新加坡的叻叻“粉丝”到基地看望叻叻。

叻叻回到中国的时间不长，但在中国社交媒体上也有了不少“粉丝”。有中国网民形容叻叻是“社牛”（指善于社交不怕生），适应能力很强，每天的日常活动是“干饭、睡觉和打打闹闹”，“打完之后再和小伙伴互相贴贴”。

熊猫中心都江堰基地有约35名工作人员，照顾约45只大熊猫，其中约10只是“海归”大熊猫，除了叻叻，还有从美国、奥地利、泰国、马来西亚等地返回中国的大熊猫。

张志贤抵浙参观杭州城市大脑

张志贤星期二下午续程前往浙江杭州，这是他此次访华行程的第二站。他在抵浙后参观了杭州城市大脑运营指挥中心，了解这个智慧城市系统如何通过大数据、云计算等技术协助管理交通、医疗和其他政务服务。

杭州市政府副秘书长、市数据资源管理局长徐青山（右四）向国务资政兼国家安全统筹部长张志贤（右三）介绍杭州城市大脑系统。（陈婧摄）

杭州城市大脑起步于2016年，最初用于解决城市交通拥堵问题，之后不断扩展应用场景；如今通过汇集政府、企业和社会数据，实现优化公共资源配置、预警紧急突发事件、简化居民和企业办事流程等功能，为上百个中国城市建设“城市大脑”提供参照。

张志贤在一个多小时的参访时间里，对城市大脑的运作表现出浓厚兴趣，针对信息管理、人员整合等课题向负责讲解的杭州市政府副秘书长、市数据资源管理局长徐青山提出多个问题。