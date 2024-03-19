台立院总质询风波 朝野协商无共识

台湾行政院长陈建仁上个星期五（3月15日）到立法院总质询，执政的民进党立委未及时出席，却怪罪立法院长韩国瑜“没收”质询权。立法院议事处三天后说明事发经过，民进党立法院党团总召柯建铭等人自知理亏，转趋低调。

韩国瑜最近铁腕整顿立法院人事，将立法院总务处长周杰调任参事，改派台中市新闻局前副局长廖炯志接任。此事缘于立法院电梯处于长期维修中，立委颇有怨言，且新科立委装潢办公室，被长期与立法院合作的工程厂商浮报费用。电梯维修与办公室装潢事宜一贯由立法院总务处负责，韩国瑜这项人事调动决定受到肯定。

台湾民意基金会星期二（3月19日）公布的民调显示，民众对韩国瑜表现的满意度达五成二，不满意度为三成四。基金会董事长游盈隆指出，韩国瑜的社会形象变好，20岁到24岁的年轻人对他的满意度更达五成八。

立法院2月开议后，阁揆照例于星期二和五在院会接受立委总质询。民进党立委陈亭妃上星期五上午11时45分入场，当时国民党立委王鸿薇正在质询，陈亭妃询问议事人员能否在中午安排她继续质询，但中午本是休息时间，陈亭妃便改为书面质询。

议事人员知会下午接棒质询的在野国民党立委罗明才和洪申翰上述之事，但下午2时30分，现场除了陈建仁率领的文武百官以及韩国瑜、议事人员外，没有任何一位立委在场。韩国瑜依议事规则，逐一对每位应上台质询的立委唱名三次。之后，洪申翰等民进党立委匆匆赶来，但韩国瑜直接宣布散会。

洪申翰等人怒气冲冲地召开记者会，指韩国瑜至少应宣布休息一下，不能“没收”宪法赋予立委的质询权。民进党立委嘲笑韩国瑜早退是为了去喝酒，柯建铭也责怪韩国瑜专权、议事人员怠惰。

立法院议事处星期一（3月18日）公布事发时的联络经过与时序，原来议事人员当天11时30分至11时50分之间接到主席台告知，最后一位质询立委为王鸿薇，便通知下午要质询的罗明才和洪申翰办公室；稍后确认陈亭妃改为书面质询，又于下午1时50分致电提醒包括洪申翰在内所有要质询的立委。

洪申翰多次在脸书发文，民进党无人声援，网民灌爆洪的脸书，指其说法矛盾多变。柯建铭也改口称，当时议场没有立委，韩国瑜也有难处，希望恢复民进党立委的质询权。不过，国民党立委坚持民进党须先道歉再说。

韩国瑜星期一（3月18日）召集三党立法院党团总召，以及陈亭妃进行协商。不过，历时约一小时的协商，朝野依然无法达成共识，韩国瑜宣布择日再议。