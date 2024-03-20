中澳外长确定李强访澳 分析：北京在美国选前巩固外交

中国外长王毅星期三（3月20日）与澳大利亚外长黄英贤举行第七轮中澳外交与战略对话，双方商定为中国总理李强年内访澳展开准备。受访学者分析，北京将在美国大选前巩固外交布局；而美国盟友考量到大选可能的不确定因素，也愿意与北京修复关系。

王毅自3月17日起对新西兰、澳洲进行正式访问。此行是他七年来首次访问澳洲，外界普遍认为，这是两国关系暂时改善的最新迹象。

根据中国外交部网站文告，王毅星期三在堪培拉同黄英贤会谈时提到，经过双方共同努力，中澳关系实现破冰，重新起航，各领域交流合作逐步得到恢复。

他说，双方应在迄今双边关系良好势头的基础上，以更加积极作为的姿态，共同构建更加成熟稳定、更加富有成果的全面战略伙伴关系。

王毅也提到，中澳经济高度互补，潜力巨大，正确的做法是努力做大共同利益的蛋糕，并为两国企业投资运营提供良好营商环境。

他并强调，中方一直奉行独立自主的和平外交政策，对澳政策一以贯之。独立也应是澳方对外政策的重要原则。中澳关系的发展不针对第三方，也不应受第三方的影响或干扰。

在王毅出发前一个星期左右，中国宣布考虑取消对澳洲葡萄酒高达218%的贸易关税，这是两国自2020年关系陷入紧张后，至今仍实施的最后几项重大制裁之一。

综合路透社、法新社报道，王毅在会中说，中方将在本月底做出是否取消惩罚性关税的最终决定。

黄英贤在会后记者会应询时则进一步指出，澳洲也希望中国取消对牛肉和龙虾的关税。此外，他们还讨论了国际镍价波动等问题。

黄英贤更透露，双方已商定为李强年内访问澳洲展开准备。

另外，黄英贤也提到，她在会谈期间提出澳洲政府对于包括新疆、西藏、香港人权、南中国海冲突、海上不安全行为，以及台海与区域和平稳定等课题的关切。

黄英贤更特别向王毅强调，澳洲人民对澳籍华裔作家杨恒均在中国被宣判死缓一案感到震惊。

王毅同日稍晚也会晤了澳洲总理阿尔巴尼斯，以及澳中议会小组成员等，並同澳洲工商、战略等各界人士座谈；星期四则将会见澳洲前总理基廷等人。

根据中方文告，王毅向阿尔巴尼斯强调，中澳关系既然已经回到正轨，明确了前进方向，就应坚定向前走，不犹豫、不彷徨、不开倒车，携手开创两国关系更加光明的未来。

澳洲国立大学亚太学院讲师宋文笛接受《联合早报》采访时分析，北京寻求修复中澳关系，既是为了减缓美日印澳四方安全对话（Quad）和澳英美三边安全伙伴关系（AUKUS）的进程，也是为摆脱美国主导的中国技术去风险化，而另辟蹊径。澳洲正是其中重要的一部分。

他认为，美国的盟友和伙伴对于美国今年底选举后可能出现的政治转变正感到不确定，因此也正在探索“避险和买保险”的途径。

台湾成功大学政治学系教授王宏仁受访时也提到，北京自疫情过后便积极修复对外关系，假设特朗普上台打算脱离与盟友之间的合作，那北京已建立的关系便能派上用场；即便拜登连任，北京藉由巩固双边外交，令西方联盟显得没有想像中这么稳固，便能获得充足外交红利。