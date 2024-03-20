中联部部长刘建超本月下旬出访新加坡 期间将就亚洲未来发表演讲

中共中央对外联络部部长刘建超3月27日将在新加坡出席“慧眼中国对话”并发表演讲，主题为“挑战与愿景：变革中的亚洲未来”。这项活动由通商中国与《联合早报》共同主办，供受邀人士出席。

据本报了解，刘建超将展开东南亚国家访问行程，新加坡是其中一站。

今年60岁的刘建超是资深外交官，历任中国外交部新闻司司长、驻菲律宾大使、驻印度尼西亚大使、外交部部长助理等职务。

他在2015年转入反腐败领域，出任国家预防腐败局专职副局长（副部长级），并曾在2017年以国家预防腐败局副局长、中共中央纪委国际合作局局长的身份访问我国三天。

他当时到访我国外交部、律政部、总检察署、贪污调查局、国际刑警全球大厦等，并与我国官员进行交流。

刘建超2022年出任中联部部长后也曾访问我国，并与副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰会面。他也与总理公署部长、教育部兼外交部第二部长孟理齐博士及国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖共进早餐。

刘建超在2017年进入地方政府，担任中共浙江省委常委、纪委书记；2018年又回到中央任职中央外事工作委员会办公室副主任，2022年5月出任中央对外联络部部长。

中联部是中共主管党际交流的职能部门。 身为中联部掌门人的刘建超今年频频现身外交场域，包括在台湾选举之前于1月8日至13日出访美国，并与美国国务卿布林肯等高层人员会晤，在智库外交关系协会演讲。

刘建超也在今年1月底在北京会见沈颖，双方讨论新中如何进一步深化人力资源开发和人员交流等领域的合作，也就主要的区域和国际形势发展交流意见。