美学者：了解中国高层是有意识或无意识地做出决策非常重要

中国政府为何没有采取更多行动挽回市场信心？美国国际战略研究中心高级顾问甘思德（Scott Kennedy）推论，领导层可能对当前严峻的形势不知情、不知道怎么办、不在乎，或是对外界的分析不同意。

甘思德强调，外界目前无法确认具体原因，但厘清中国高层是有意识或无意识地做出决策非常重要，这将决定外界该以什么方式应对中国目前低迷的经济情况。

甘思德星期三（3月20日）在外国驻华记者协会于北京举办的线下讲座中，分析中美关系走向时作出上述分析。

国内外市场目前对中国经济缺乏信心、中国内需疲弱的问题也持续笼罩。甘思德说，一年多前，很多人都预计中国经济会在疫情后迅速回弹，但这并未发生，中国经济增速比预期中慢得多。

甘思德与中国国内私企人士和国外投资者接触时，明显察觉到他们对中国经济感到失望和失去信心。

中国高层过去一年多来高度聚焦推动中国经济复苏，但外界并未盼来足以扭转市场信心的重磅措施。

甘思德说，外界感到最困惑的问题之一是：中国领导层为什么不采取更多措施来回应人们的担忧并增强信心？为什么即便面对这么大的反弹，中国还继续走这条路？

甘思德对此提出简称为“四不”的假说；一是领导层不知道事情的严重程度，他们没有被告知一些信息。“这也是美国总统拜登和其他国家领导人认为和中国国家主席习近平进行面对面对谈如此重要的原因之一”。

二是，解决房地产问题、提高生育率等问题过于复杂，领导层不知道该怎么办。三是，领导层不在乎，可能比起经济议题中国领导人花更多时间思考他自己和其他中共政治局成员在国内的政治地位。四是，领导层不同意外界的分析和判断，他们认为他们在做该做的事。

甘思德指出，前两个理由是无意识的，若他们掌握信息或知道该怎么做，他们会改变现有路径。后两个理由则是有意识的，他们清楚他们想做、并且认为需要做的事。甘思德坦言不知道真正的答案，但他强调答案并不是四者皆是，必须厘清中国高层是有意识还是无意识地决策。

甘思德解释，若是无意识的，那应对方法就是教育；通过学术、商界交流等方式，提供更多分析，并确保这些信息能进入中国的系统中，让他们了解有什么解决方案。

但若中国高层是有意识地决策，要找出如何让中国改变方向的难度要大得多。因为他们知道要付出什么代价，也已决定要付出这些代价以达成他们既定的目标。外界得找方法尽可能降低这些决策对经济社会等方面带来的后果。

甘思德说：“我留意到中国内部有多大的分歧，对中国的路线有多失望。中国国内已经有这样的讨论，而这样的讨论对于塑造未来政策制定的方向，可能会发挥更大的作用。”