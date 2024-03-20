新疆政协副主席被查 两会后五名中管干部落马

（乌鲁木齐/北京综合讯）中国持续保持反腐高压态势，八天内已有五名中管干部落马，最新一例是新疆维吾尔自治区政协党组成员、副主席窦万贵涉嫌严重违纪违法，接受中共中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

中央纪委国家监委网站星期三（3月20日）发布上述消息。据政协新疆维吾尔自治区委员会官网，窦万贵最后一次公开露面是在2月19日。他当天参加了自治区政协党组扩大会议。

公开简历显示，窦万贵今年61岁，江苏徐州人，1987年从新疆农科院职工大学毕业后进入体制，长期在新疆任职，曾任托里县委书记，吐鲁番地委委员、组织部部长，阿克苏地委委员、组织部部长，阿克苏地委副书记、政法委书记，阿克苏地委书记等。窦万贵2018年1月任新疆维吾尔自治区政协副主席，直到被查。

加上此前被查的国家开发银行原党委委员、副行长李吉平；中国海洋石油集团有限公司原党组副书记、总经理李勇；黑龙江省人大常委会党组成员、副主任李显刚和第十三届全国政协委员刘跃进，中国全国两会结束后，已有五个中管干部被查。今年已公布被查的中管干部增至14人。

去年9月落马、今年2月被双开的山西省委原副书记商黎光在星期三也被批准逮捕。据央视新闻报道，中国最高人民检察院以涉嫌受贿罪对商黎光作出逮捕决定。加上商黎光，今年已有12名已落马的中管干部被逮捕。