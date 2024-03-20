苹果CEO库克到访上海 强调中国供应链重要性

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发布 / 2024年3月20日 10:46 PM
苹果公司首席执行官库克（左）和中国男演员郑恺星期三在上海北外滩的外白渡桥上以东方明珠塔为背景合影留念。（微博）
苹果公司首席执行官库克（左）和中国男演员郑恺星期三在上海北外滩的外白渡桥上以东方明珠塔为背景合影留念。（微博）

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（上海综合讯）亚洲规模最大的苹果零售店即将在上海开业之际，苹果公司首席执行官库克现身当地并称，对苹果供应链来说，没有比中国更重要的地方。

库克星期三（3月20日）在中国社交媒体平台微博的账户上发布一则视频，视频中他与中国演员郑凯在上海外滩散步、自拍、吃汤包。库克用中英文写道：“我总是很高兴回到这座非凡的城市。”

苹果计划于星期四（3月21日）在上海开设在当地的第八家门店。这是苹果大中华区（包括中国大陆、香港和台湾）第57家门店，也是苹果亚洲第一大、全球第二大门店。门店位于上海市中心热闹的静安寺商圈。

据法新社报道，苹果目前正在应对iPhone在中国智能手机市场销量下降的压力，以及与华为等中国本土品牌日益激烈的竞争。Counterpoint Research最近的一份报告称，2024年前六周，iPhone在中国的销量同比下降了近四分之一。

库克此前淡化了销售放缓的影响，称iPhone仍然是中国最受欢迎的智能手机之一。

澎湃新闻报道，库克星期三受访时强调了中国供应链对苹果的重要性。他说，苹果和中国供应链是非常融洽的双赢关系，对苹果供应链来说，没有比中国更重要的地方。

库克当天还与三家中国供应商的高管举办了一场小型分享会，其中包括全球最大的电动汽车制造商比亚迪的董事长王传福。

苹果上星期二（3月12日）宣布扩大在中国的应用研究实验室，新增的投资主要用于提升上海研究中心的能力，并将于今年晚些时候在深圳开设一个新的应用研究实验室。

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