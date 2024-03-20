苹果CEO库克到访上海 强调中国供应链重要性

（上海综合讯）亚洲规模最大的苹果零售店即将在上海开业之际，苹果公司首席执行官库克现身当地并称，对苹果供应链来说，没有比中国更重要的地方。

库克星期三（3月20日）在中国社交媒体平台微博的账户上发布一则视频，视频中他与中国演员郑凯在上海外滩散步、自拍、吃汤包。库克用中英文写道：“我总是很高兴回到这座非凡的城市。”

苹果计划于星期四（3月21日）在上海开设在当地的第八家门店。这是苹果大中华区（包括中国大陆、香港和台湾）第57家门店，也是苹果亚洲第一大、全球第二大门店。门店位于上海市中心热闹的静安寺商圈。

据法新社报道，苹果目前正在应对iPhone在中国智能手机市场销量下降的压力，以及与华为等中国本土品牌日益激烈的竞争。Counterpoint Research最近的一份报告称，2024年前六周，iPhone在中国的销量同比下降了近四分之一。

库克此前淡化了销售放缓的影响，称iPhone仍然是中国最受欢迎的智能手机之一。

澎湃新闻报道，库克星期三受访时强调了中国供应链对苹果的重要性。他说，苹果和中国供应链是非常融洽的双赢关系，对苹果供应链来说，没有比中国更重要的地方。

库克当天还与三家中国供应商的高管举办了一场小型分享会，其中包括全球最大的电动汽车制造商比亚迪的董事长王传福。

苹果上星期二（3月12日）宣布扩大在中国的应用研究实验室，新增的投资主要用于提升上海研究中心的能力，并将于今年晚些时候在深圳开设一个新的应用研究实验室。