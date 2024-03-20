中国2月份青年失业率升至15.3%

（北京综合讯）中国2月份不包含在校生的16至24岁青年失业率为15.3%，较1月份上升0.7个百分点。

财新网报道，中国国家统计局星期三（3月20日）公布的数据显示，不含在校生的16至24岁青年失业率，大幅高于同期全国城镇调查失业率。

中国2月全国城镇不包含在校生的25-29岁劳动力失业率为6.4%，不包含在校生的30-59岁劳动力失业率为4.2%，较1月份分别上升0.2和0.1个百分点。

青年失业率去年6月上升至21.3%后，中国国家统计局停止发布月度数据。当局将在校生排除在失业率数据统计外之后，去年12月开始按月发布不包含在校学生的不同年龄段劳动力失业率。

失业是中国社会目前面临的几项重要挑战之一。自2022年底取消严格的冠病防控措施以来，中国政府积极推动经济增长及信心提振，并在今年全国“两会”（人大、政协年会）确立全年GDP增长5%左右的目标。但是，失业率的上升可能会动摇相关努力的成效。

中国国家统计局新闻发言人刘爱华星期一就今年1月至2月份国民经济运行情况称，今年以来，就业形势总体稳定，下阶段，促进就业稳定的有利因素正不断累积。

新华社报道，2024年中国大学应届毕业生人数预计将增长近2%，达到创纪录的1179万人。这是2008年大学应届毕业生人数的两倍多。