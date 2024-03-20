复飞仅四个多月 新航重庆和成都航线本月底或再中断

新加坡航空公司本月底预计将暂停往返重庆、成都的航班，据《联合早报》了解，原因是新航未获得中国民航局批准，在来临的夏秋航季续飞这两座中国西南重镇。

新航目前每周往返新渝三次、新蓉七次，如果月底停飞，将是新航复飞重庆和成都仅四个多月后，两条航线一年来第二次中断。

曾是新航子公司的胜安航空（SilkAir）分别于2002年、2004年开通新加坡往返成都、重庆的航线，但在2020年冠病疫情暴发后，胜安的新蓉客运航班被暂停，新渝客运航班则从每周七趟骤减至一趟。

胜安在2021年3月正式并入新航后，上述新加坡往返重庆的航班由新航接手运营。新航也在2022年10月恢复胜安停飞两年多、新加坡往返成都的航线，每周一趟。

疫情三年期间、重庆唯一不曾停飞的国际航班，在防控松绑后反而出现中断。新航去年2月底宣布，隔月26日暂停运营每周一趟新加坡往返重庆的航班，这也是胜安与新航前后经营的新渝客运航班，在运营近19年后首次中断。

据《联合早报》了解，中国民航局当时仅批准新航在2023年的夏秋航季（3月底至10月底）、每周运营一趟新加坡往返重庆的红眼航班。新航评估难以经营后选择取消飞重庆的计划，航线后续中断长达八个月。

尽管新航去年夏秋航季保留每周往返新加坡和成都一次，但这个航班在10月29日进入冬春航季时中断了一个月。这也是新航去年3月底从成都双流机场转场天府机场、运营七个月以来，航班首次中断。

之后，新航11月26日起陆续恢复重庆、成都往返新加坡的航班。

在渝航空行业人士向《联合早报》透露，截至目前新航尚未获得中国民航局批准，在来临的夏秋航季续飞重庆和成都；这与去年10月底成都航班面临的情况相似，导致新航无法在新航季来临前公开销售更多机票，航班因而中断。两条航线3月底之后预计将至少中断一段时间。

据了解，新航最近两个航空季都按官方规定的时间和程序，向中国民航局提出申请续飞渝蓉两地。中国航空、四川航空、重庆航空等中国航空公司，则已获批在夏秋航季续飞新渝和新蓉航线。

该人士指出，胜安与新航相继经营两条航线多年，疫情之前不曾出现中断情况，在防控松绑后过去一年里反而两度出现中断，可能一定程度影响中国官方吸引外资外商赴华投资的努力。“如果每个航空季都面临这种不确定性，那确实会影响外企到中国投资的信心。”

中国新加坡商会重庆分会会长吴适存受访时说，中国各地目前不断加码招商力度之际，商会今年内预计也会陆续安排百余家新加坡中小企业到重庆考察商机。但他也认为，新航飞渝蓉航线若再度中断，可能会影响一些外商外资投资中国西南的意愿。

吴适存相信，像新航这样的新加坡龙头企业在西南地区有良好的发展和示范，才能带动更多其他新加坡中小企业放心跟进投资。