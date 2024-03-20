台外长称南中国海局势战云密布 蔡英文登太平岛“时间点不合适”

面对在野国民党强烈要求总统蔡英文应在卸任前登上太平岛彰显主权，台湾外交部长吴钊燮强调，太平岛主权属于台湾，但目前南中国海局势战云密布，美国学者甚至认为南中国海比台海更容易发生战争，蔡英文此时登太平岛“时间点不合适”。

吴钊燮指出，中国大陆和菲律宾的海上冲突越来越凶险，大陆在太平岛周围的渚碧礁、永暑岛和美济礁三个岛礁建立庞大的军事基地，每天有20艘军舰巡逻，此时台湾宜被国际伙伴视为维持和平稳定的重要角色，不应制造更多纷扰。

台湾海巡署“南沙太平岛港侧浚深及码头整修工程”近日将举行完工启用仪式，国民党主张蔡英文应效法两位前总统陈水扁和马英九，于5月20日卸任前登上太平岛宣示主权。 吴钊燮星期三（3月20日）在立法院外交及国防委员会报告业务时，作上述表示。

国民党籍外交及国防委员会召集委员马文君已决定，5月16日率团赴太平岛考察。

吴钊燮会前接受媒体访问时说，此时南中国海局势紧张，政府对立委的决定有些疑虑，但仍尊重立委的职权。

马文君在会中质询指出，太平岛的主权属于台湾，到太平岛宣示主权，犒劳驻军，不需要看他国脸色，尤其2016年南中国海仲裁将太平岛裁定为礁，若台湾不作声，形同默认。

国民党立委徐巧芯也认为，马英九2016年卸任前不顾美国阻挡登上太平岛，当时南中国海情势也紧张，但马英九宣示主权，又主张和平，并无不妥。

徐巧芯再追问美国对此事的态度。 吴钊燮说，他没有去问，美国也没有跟他提到这个议题。

亲绿的《自由时报》引述不具名涉外人士表示，太平岛主权属于台湾无庸置疑，但目前唯一会对台湾总统登岛、参与升高区域情势表达正面肯定的，恐怕只有北京当局，

吴钊燮说，他不清楚上述报道的涉外人士是谁，也不清楚其思考逻辑，无从评论。

执政的民进党立委王定宇和林楚茵赞同吴钊燮的看法，称太平岛有台湾的驻军，青天白日旗也插在当地，不须在此时横生枝节。

吴钊燮认为，太平岛主权无庸置疑属于台湾，应思考何事对台湾有利，现在登岛时机点真的不好，台湾必须找寻最好的方式跟时机点来凸显主权。

另外，候任副总统萧美琴上周低调出访美国和欧洲。 吴钊燮表示，萧美琴在美国是私人行程，处理个人事情，其身份是副总统当选人，外交部与美国有沟通。

萧美琴结束美国行又转往欧洲，捷克参议院议长韦德齐3月19日在X平台发布与萧美琴合照，透露他在捷克智库“解析中国”的研讨会上与萧美琴会晤。

吴钊燮表示，萧美琴是受欧洲智库之邀，并证实萧美琴受到合乎身份象征的礼遇及维安保护。

新华社报道，中国国务院台湾事务办公室发言人陈斌华３月19日对萧美琴访问捷克表示，坚决反对建交国和台湾以任何借口进行任何形式的官方往来，敦促捷克恪守一个中国原则，不向台独分裂势力发出错误信号。