张志贤：期待新加坡成为浙江企业出海跳板

国务资政兼国家安全统筹部长张志贤指出，新加坡与浙江间合作已从传统行业迈向新兴领域，期待浙江企业以新加坡为跳板开拓海外市场。

正在中国访问的张志贤，星期三（3月20日）在浙江杭州与中共浙江省委书记易炼红会面。双方认同应继续深化新浙两地在经贸往来、数码经济和科技创新等领域交流合作。

张志贤回忆，他40年前第一次到访杭州时，就对当地宜人气候和城市美景，尤其是迷人的西湖风光印象深刻。如今杭州在保留这些特质的基础上又添新特色：蓬勃发展的民营经济。

张志贤说，浙江民营经济和浙江人的创业精神都举世闻名，新浙之间合作已从传统领域迈向生物医药、数码经济等新兴领域。“有许多浙江企业正寻找新的海外市场，希望新加坡能成为他们出海之路上的跳板。”

易炼红在开场白中说，当天是二十四节气中的春分，很高兴在这个春意盎然、生机勃发的时节迎接张志贤到访。

他也列举数据论证，浙江民营经济充满活力，新浙经贸往来势头良好。目前有600多万浙商分布在中国其他省份，出海打拼的也有200多万人。去年新浙双边贸易额增长10.7%，截至2023年底，新加坡共在浙江投资设立1774家企业，浙江则在新加坡累计投资491家企业。

易炼红说，浙江愿与新加坡一道开创互利合作新格局，包括加强海洋经济、生命科学、城市可持续发展、基层治理等重点领域交流合作；深化医药、成品油、纺织服装等领域贸易合作；以及深化人文教育、科技创新领域合作。

今年9月杭州将举办第三届全球数字贸易博览会。易炼红欢迎新加坡企业参展，并邀请新加坡担任展会主宾国。

张志贤当天也参访多家民营企业，包括在新加坡设立海外总部的浙江中控技术股份有限公司，以及进驻新加坡杭州科技园的新加坡生物科技企业觅瑞（MiRXES）、中国网红美妆品牌花西子等。

张志贤（左五）到访浙江中控技术股份有限公司时，公司自行研发的机器狗在门外迎接。（陈婧摄）

作为中国最大的流程工业自动化及智能制造解决方案提供商之一，中控新加坡总部于今年2月完成注册，作为研发人工智能等尖端科技的基地。公司预计到2027年，在新加坡投资总额将达4亿美元（5.4亿新元）。

中控技术董事长兼总裁崔山告诉《联合早报》，新加坡具备顶尖营商环境和创新文化，且融合东西方文化特点，是公司实现前沿技术创新研发、商业全球化发展的不二选择。除了与本地高校和AI企业加强合作，公司也期待和裕廊岛上的企业共同探索能源、食品、建材等行业机遇。

2014年成立的觅瑞，则将杭州作为出海第一站。公司联合创始人、首席执行官周砺寒受访时说，和中国其他城市相比，杭州聚集大批年轻人才和众多医疗机构，当地的亲商环境也更有助于公司快速扩张。

觅瑞研发的全球首个血液胃癌检测试剂今年将在中国获批上市，周砺寒预计这将推动中国市场营收占比从20％提高到三分之一。

新加坡杭州科技园位于杭州经济技术开发区中心地带，毗邻浙江最大的高教园区下沙大学城。目前园区一二期租用率超过80％，租户主要来自人工智能、信息科技、生命健康、电子商务等领域。2021年投入运作的三期项目，则着力吸引文化创意、健康医疗等领域企业。

张志贤星期三晚续程前往北京，这是他此次访华行程的最后一站。